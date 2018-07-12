4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

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Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

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Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Comolli asıl bombayı sona saklamış

8 numara arayan Sarı-Lacivertliler, bonservisi elinde olan Max Meyer ile masaya oturdu. Comolli, Alman yıldıza Fenerbahçe’nin proejsini anlatıp, parasal konuları masaya yatırdı. Meyer düşünmek için süre istedi.

Comolli asıl bombayı sona saklamış

Jack Wilshere'in Wast Ham United'a imza atmasının ardından yeniden 8 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldız gibi bonservisi elinde olan ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Max Meyer'le masaya oturdu. Takımın İsviçre'deki kampına katılmayan sportif direktör Damien Comolli'nin Almanya'ya geçtiği ve genç yıldızla görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin Meyer'e Fenerbahçe'nin projelerini anlattığı ve parasal konuların masaya yatırıldığı belirlendi.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Meyer'in yapılan tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği ifade edildi. Başta Marsilya, Dortmund ve Leipzig olmak üzere birçok takımdan resmi teklif alan 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı iddia ediliyordu. Ancak Comolli'nin yapılan görüşmede önemli bir mesafe kat ettiği de öğrenildi.

WİJNALDUM'A NEWCASTLE KANCASI

Fenerbahçe'nin 8 numara adaylarından biri olan Georginio Wijnaldum'a talip çıktı. Liverpool'dan ayrılma kararı aldığı konuşulan Hollandalı yıldıza eski takımı Newcastle United teklif yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Lazar Markovic bombası

Lazar Markovic bombası

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Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbaba'yı Süper Lig ekibi kapıyor

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi


 

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Comolli asıl bombayı sona saklamış

Comolli asıl bombayı sona saklamış

8 numara arayan Sarı-Lacivertliler, bonservisi elinde olan Max Meyer ile masaya oturdu. Comolli, Alman yıldıza Fenerbahçe’nin proejsini anlatıp, parasal konuları masaya yatırdı. Meyer düşünmek için süre istedi.
Lazar Markovic bombası

Lazar Markovic bombası

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Liverpool'dan kiraladığı Lazar Markovic hakkında Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Buna göre Sarı Lacivertliler, Kırmızılar'ın gözden çıkardığı Sırp futbolcu için yeniden devrede.
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4 futbolcu Cocuyu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

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