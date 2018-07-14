Comolli 2 transferi daha bitirmek üzere

Andre Ayew ve Bolasie’yi kadrosuna katmak için İngiltere’ye çıkarma yapan Comolli mutlu sona ulaşmak üzere. İki oyuncuyla da anlaşma tamam. Kulüpleriyle kiralama bedelleri konusundaki pazarlıklar ise son aşamada.

Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu’nun sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai içinde. Özellikle de Hollandalı hocanın istediği Andre Ayew ve Bolasie transferlerinde önemli mesafe kat edildi.

İki oyuncuyu birden takıma kazandırmak isteyen sportif direktör Comolli, futbolcuların menacerleriyle el sıkıştı. Ayew ve Bolasie; Sarı-Lacivertli takımda oynamayı kabul etti, sıra kulüplerine geldi. Ayew için Swansea ile kiralama bedeli konusunda masaya oturan Comolli bugün bir sonuç almaya çalışacak.

Bolasie’de onay çıktı

Ardından rota Everton’a dönecek. Mavi-Beyazlılar’ın yeni hocası Marco Silva’nın, 29 yaşındaki oyuncu için, “Kiralanabilir” rapor vermesi Fenerbahçe’nin iştahını biraz daha kabarttı. Kariyerine Fenerbahçe’de devam etmeyi kabul eden başarılı oyuncunun imzası artık an meselesi.

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