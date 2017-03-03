Çok merak edilen iki konuya açıklık getirdi

Galatasaray Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, yeni teknik direktör Igor Tudor'la ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Levent Nazifoğlu, "Antalyaspor karşılaşması zor bir maç olacak. 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Podolski'ye Çin'den teklif gelmeyince Japonya'ya gitmek zorunda kaldı. Kendisi ayrılmak istedi. Çin Kulübü ciddi davranmadı eğer transfer gerçekleşseydi Galatasaray 7 milyon Euro kazanacaktı. Sneijder'in ayak kemik ucunda kanama olmuş. Bende Florya'ya gidiyorum detaylı bir şekilde öğreneceğim"

TUDOR BELLİ OYUNCULARLA İLGİLİ GİTSİN RAPORU VERDİ Mİ?

"Kesinlikle Igor Tudor'un raporu olmadı. Tudor maç maç bakıyor. Sezon sonu mutlaka ortaya bir bilanço çıkacaktır. Hocanın planı var bizimde planımız var. Hoca ile Sneijder arasında en ufak bir problem yok. Hocanın tarzı idmanı seviyor. Sneijder'in beni de kadroya alma iddiaları kesinlikle gerçek dışı. Futbolcu böyle bir restte bulunabilir mi? Hoca çok disiplinli, sezonun ortasında geldiği için planlar doğrultusunda önüne bakıyor"

TUDOR'LA SENEYE DE DEVAM EDECEĞİZ. ŞAMPİYONLUK?

"Tudor ile sözleşmemizde başarıya endeksli bir şey yok. Tudor'un sezon sonu gitmesi söz konusu değil. Mukavelesinde özel primi var. O da ilk 2 'de yer alırsak.

Şu anda ligde Beşiktaş şanlı bir durumda fakat Galatasaray bu ligde hiçbir zaman havlu atmaz. Önündeki takımla aranda 10 puan varsa hem kazanman hem de rakiplerin puan kaybetmesi lazım"

TUDOR'LA İLİŞKİLER?

"Gazetelerde çıkan "Tudor Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nu istemiyor" iddiaları kesinlikle doğru değil, bunu yazan yalancıdır. Mali kurulda korkumuz yok. Avrupa kupasına gitmek için bir sıkıntı görünmüyor"

BRUMA İLE YENİ SÖZLEŞME

"Bruma'dan memnunuz idmanlarda çok çalışıyor. Bruma ile sözleşmeyi yenilemeyi düşünüyoruz. Son olaydan sonra aramızdaki güven alışverişinden dolayı 1 ay bekleme kararı aldık. Ama önümüzdeki dönemde yeni sözleşme yapacağız. Sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceğiz"