Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

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Süper Lig'den talibi var

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Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

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Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
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Trezeguet transferinde pürüz çıktı

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Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.

Cocu'yla ilgili çarpıcı gerçek! Daha geçen sezon başında...

Ali Koç, başkan adaylığına karar verdikten sonra, geçen sezon başlamadan Comolli ve Cocu’yla anlaşmaya vardı.

Cocuyla ilgili çarpıcı gerçek! Daha geçen sezon başında...

F.BAHÇE’DE Aykut Kocaman’ın ayrılması ve Fernandao’nun satışının çok önceden planlandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında başkan adayı olmayı kafasına koyan, ardından Comolli ve Cocu ile anlaşan Başkan Ali Koç, onlardan takımı yakından takip etmelerini istedi. İki futbol adamı bütün sezon F.Bahçe’nin maçlarını mercek altına aldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın uygulamaları ve oyuncu tercihleri analiz edildi. Yeni sezonda nasıl bir kadro yapılanmasına gidilmesi gerektiği konusunda çok detaylı analiz ve çalışmalar hazırlandı. Ali Koç’un başkan seçilmesiyle de projenin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı.

GİDECEKLER GİZLİ TUTULUYOR

Basın toplantısında, “Yerli teknik adamla çalışacaksak bu Aykut Kocaman’dan başkası olmaz” açıklamasının da aslında nezaketen yapıldığı, kesinlikle böyle bir düşüncenin olmadığı belirtildi. Satışına karar verilen bir başka isim de Fernandao’ydu. Bu oyuncu için gelen ilk teklif değerlendirildi. Comolli ve Cocu’nun gelecek ve gidecek diğer oyuncuları da belirledikleri ancak fiyatlarının düşmemesi için satışı planlanan isimlerin açıklanmadığı da öğrenildi.

Ozan Tufan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan Tufan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Fenerbahçe'den Bernard'a reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe'den Bernard'a reddedilemeyecek teklif

Mehmet Topal'ın yerine Alman yıldız geliyor

Mehmet Topal'ın yerine Alman yıldız geliyor


 

Akşam

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Ozan Tufan bu kez Premier Lige gidiyor

Ozan Tufan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Fenerbahçeden Bernarda reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe'den Bernard'a reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe, yıldız oyuncu Bernard için yıllık 3.3 milyon ve 4.5 milyon Euro da imza parası teklif edecek.
Cocuyla ilgili çarpıcı gerçek! Daha geçen sezon başında...

Cocu'yla ilgili çarpıcı gerçek! Daha geçen sezon başında...

Ali Koç, başkan adaylığına karar verdikten sonra, geçen sezon başlamadan Comolli ve Cocu’yla anlaşmaya vardı.
Mehmet Topalın yerine Alman yıldız geliyor

Mehmet Topal'ın yerine Alman yıldız geliyor

Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer, Sportif Direktör Damien Comolli'nin radarına girdi. Milan ile maddi konularda anlaşamayan 22 yaşındaki Alman yıldızın imza parasının yanı sıra yüksek yıllık ücret talep ettiği belirlendi.
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