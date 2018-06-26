Cocuyla ilgili çarpıcı gerçek! Daha geçen sezon başında...

Ali Koç, başkan adaylığına karar verdikten sonra, geçen sezon başlamadan Comolli ve Cocu’yla anlaşmaya vardı.

F.BAHÇE’DE Aykut Kocaman’ın ayrılması ve Fernandao’nun satışının çok önceden planlandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında başkan adayı olmayı kafasına koyan, ardından Comolli ve Cocu ile anlaşan Başkan Ali Koç, onlardan takımı yakından takip etmelerini istedi. İki futbol adamı bütün sezon F.Bahçe’nin maçlarını mercek altına aldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın uygulamaları ve oyuncu tercihleri analiz edildi. Yeni sezonda nasıl bir kadro yapılanmasına gidilmesi gerektiği konusunda çok detaylı analiz ve çalışmalar hazırlandı. Ali Koç’un başkan seçilmesiyle de projenin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı.

GİDECEKLER GİZLİ TUTULUYOR

Basın toplantısında, “Yerli teknik adamla çalışacaksak bu Aykut Kocaman’dan başkası olmaz” açıklamasının da aslında nezaketen yapıldığı, kesinlikle böyle bir düşüncenin olmadığı belirtildi. Satışına karar verilen bir başka isim de Fernandao’ydu. Bu oyuncu için gelen ilk teklif değerlendirildi. Comolli ve Cocu’nun gelecek ve gidecek diğer oyuncuları da belirledikleri ancak fiyatlarının düşmemesi için satışı planlanan isimlerin açıklanmadığı da öğrenildi.

Akşam