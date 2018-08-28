Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.

Brezilya'da Radio Bandeirantes'in canlı yayınına katılan Bolzan, Giuliano'ya kendilerinin de talip olduğunu hatırlatarak, "Görüştük. O da dönmek istediğini bana söyledi. Ancak sonra koçunun gitmesine izin vermediğini belirtti. Saygı duydum. Ardından Al Nassr'a gitti. Aradım. Cocu'nun bu transferi istemeden onayladığını ve 'Böyle olmasını istemezdim' dediğini söyledi. Ne yapabilirim ki!" diye konuştu.

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