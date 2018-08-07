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Milan'a süper haber

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Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

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G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"Skor kötü değil. Sonuç olarak yenilgi. İkinci maç için umutları taşıyabileceğimiz bir skor. İkinci maçta seyirci arkamızda olacak. İlk yarıda iyi işler yaptık. İkinci yarıda sadece defansif anlamda iyi işler yaptık. Top kayıpları yaptık. Böyle olunca rakip bizi kalemizi itmeye başladı.

"Takımın gösterdiği efordan mutluyum"

Maçın ilk yarısında baskı yapabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıda buna gücümüz yoktu. Topun sizin ayağınızda kalması lazım. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Tek devre iyi oynamanız yetmez. Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum. Bütün gücümüzle ikinci maçta oynayacağız. Her şeyimizi ortaya koyacağız."

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Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

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