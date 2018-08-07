Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"Skor kötü değil. Sonuç olarak yenilgi. İkinci maç için umutları taşıyabileceğimiz bir skor. İkinci maçta seyirci arkamızda olacak. İlk yarıda iyi işler yaptık. İkinci yarıda sadece defansif anlamda iyi işler yaptık. Top kayıpları yaptık. Böyle olunca rakip bizi kalemizi itmeye başladı.

"Takımın gösterdiği efordan mutluyum"

Maçın ilk yarısında baskı yapabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıda buna gücümüz yoktu. Topun sizin ayağınızda kalması lazım. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Tek devre iyi oynamanız yetmez. Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum. Bütün gücümüzle ikinci maçta oynayacağız. Her şeyimizi ortaya koyacağız."