Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Cocu onay verirse imzalar atılacak

STOPERE transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Chelsea’nin Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo’yu gündeme aldı.

Cocu onay verirse imzalar atılacak

Sportif Direktör Damien Comolli 23 yaşındaki stoperin menajeriyle görüştü. Sarı-Lacivertliler ligi yakından tanıması nedeniyle Omeruo’nun transferini istiyor, Cocu’nun da onay vermesi halinde F.Bahçe Omeruo transferini bitirmek için harekete geçecek. Fenerbahçe Omeruo için 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi.

Mehmet Ekici bombası

Mehmet Ekici bombası

Hasan Ali tüm planları bozdu

Hasan Ali tüm planları bozdu

Cocu 7 ismin biletini kesiyor

Cocu 7 ismin biletini kesiyor


 

(Star)

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Mehmet Ekici bombası

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Hasan Ali tüm planları bozdu

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Cocu 7 ismin biletini kesiyor

Cocu 7 ismin biletini kesiyor

Fenerbahçe'de sezona tüm futbolcularını tanımak adına geniş kadro ile başlayan Phillip Cocu, 34 kişilik kadrosunu 27 kişiye indirecek.
Cocu onay verirse imzalar atılacak

Cocu onay verirse imzalar atılacak

STOPERE transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Chelsea’nin Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo’yu gündeme aldı.
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