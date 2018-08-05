Cocu onay verirse imzalar atılacak
STOPERE transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Chelsea’nin Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo’yu gündeme aldı.
Sportif Direktör Damien Comolli 23 yaşındaki stoperin menajeriyle görüştü. Sarı-Lacivertliler ligi yakından tanıması nedeniyle Omeruo’nun transferini istiyor, Cocu’nun da onay vermesi halinde F.Bahçe Omeruo transferini bitirmek için harekete geçecek. Fenerbahçe Omeruo için 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi.
(Star)
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