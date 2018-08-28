"Cocu mutsuz. Verilen sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.

Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun mutsuz olduğunu öne sürdü.

Hollanda'da bir TV programında yorum yapan Derksen, "Phillip Cocu, şanssız zamanlar geçiriyor. Kulüp ona bazı sözler verdi ancak bu sözleri tutmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçı hatırlatan Derksen, "25 milyon Euro'luk oyuncu sattılar, hatta takımın en önemli oyuncuları gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Phillip Cocu şu an görevinden alınsa mutsuz olmaz." iddiasında bulundu.

Phillip Cocu, Fenerbahçe ile 3 sezonluk sözleşme imzalamıştı.

ALİ KOÇ, İMZA TÖRENİNDE COCU İÇİN BU SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cocu'yu neden tercih ettiklerini ve hangi kriterleri karşıladığını imza töreninde açıklamıştı. Koç, "1 yılı aşkın bir süredir, sportif direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Cocu'da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelikti. Altyapılara verdiği önem, saha içi ve dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV'de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesi... Cocu'nun hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk Futbolu'na hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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