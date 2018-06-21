Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.
Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
"Giderim ama bir şartla..."

"Giderim ama bir şartla..."

Sezonu erken açacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.
Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor.

Cocu imzayı atar atmaz 2 yıldızın işi bitirilecek

Damien Comolli dün PSV yönetimi ile Cocu’nun tazminatı için görüştü. Hollandalı teknik adamın bugün açıklanması bekleniyor. Cocu ile imzalar atılır atılmaz listedeki 2 isimin işi bitirilecek.

Cocu imzayı atar atmaz 2 yıldızın işi bitirilecek

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Başkan Ali Koç ve ekibi büyük bir hırs ve enerjiyle mesai harcıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli dün akşam Hollanda'da PSV Eindhoven'li yöneticiler ile bir araya gelerek teknik direktör Phillip Cocu'nun tazminatını görüştü.

HER AN AÇIKLAMA OLABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin Cocu için resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor. Cocu ile imzalar atıldıktan sonra Sarı- Lacivertli taraftarların merakla beklediği yıldız isimler bir bir açıklanacak.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALDILAR

Transfer listesinin ilk iki sırasında bulunan Jonathan Bamba ile Van Ginkel çubuklu formayı ilk giyen transferler olacak. Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Bamba ile 3 yıllık imza atılacak.

Fenerbahçe İspanyol stoperle ilk görüşmeyi yaptı

Fenerbahçe İspanyol stoperle ilk görüşmeyi yaptı

Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı


 

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Fenerbahçe İspanyol stoperle ilk görüşmeyi yaptı

Fenerbahçe İspanyol stoperle ilk görüşmeyi yaptı

Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon La Liga'da küme düşen Deportivo'dan 29 yaşındaki İspanyol stoper Raul Albentosa'yı gündemine aldı ve futbolcuyla ilk görüşmeyi yaptı.
Ozan Tufanın yeni takımı belli oldu

Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu

Aykut Kocaman'ın geçen sezon devre arasında üstünü çizdiği Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Cocu imzayı atar atmaz 2 yıldızın işi bitirilecek

Cocu imzayı atar atmaz 2 yıldızın işi bitirilecek

Damien Comolli dün PSV yönetimi ile Cocu’nun tazminatı için görüştü. Hollandalı teknik adamın bugün açıklanması bekleniyor. Cocu ile imzalar atılır atılmaz listedeki 2 isimin işi bitirilecek.
3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklerin kıskacında olan Jack Wilshere, Arsenal’den ayrılacağını açıkladı.
Aykut Kocaman teklifi reddetti

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdi.
İşte Comollinin ilk transferi

İşte Comolli'nin ilk transferi

Fenebahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ilk transferini bitiriyor.
Fenerbahçede ilk resmi ayrılık

Fenerbahçe'de ilk resmi ayrılık

Fenerbahçe, José Fernandao’nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun anlaştığını açıkladı.
Josef de Souzada son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.
Eyvah! Giulianoya teklif var

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İsmail Köybaşına 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

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