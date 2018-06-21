Cocu imzayı atar atmaz 2 yıldızın işi bitirilecek

Damien Comolli dün PSV yönetimi ile Cocu’nun tazminatı için görüştü. Hollandalı teknik adamın bugün açıklanması bekleniyor. Cocu ile imzalar atılır atılmaz listedeki 2 isimin işi bitirilecek.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Başkan Ali Koç ve ekibi büyük bir hırs ve enerjiyle mesai harcıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli dün akşam Hollanda'da PSV Eindhoven'li yöneticiler ile bir araya gelerek teknik direktör Phillip Cocu'nun tazminatını görüştü.

HER AN AÇIKLAMA OLABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin Cocu için resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor. Cocu ile imzalar atıldıktan sonra Sarı- Lacivertli taraftarların merakla beklediği yıldız isimler bir bir açıklanacak.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALDILAR

Transfer listesinin ilk iki sırasında bulunan Jonathan Bamba ile Van Ginkel çubuklu formayı ilk giyen transferler olacak. Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Bamba ile 3 yıllık imza atılacak.

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