Cocu, 4-3-3 sistemi için ilk transferini yapıyor

Cocu, PSV’de 3.5 sezon beraber çalıştığı yıldız kanat oyuncusunu mutlaka takımda görmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler’de takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri kanatlar. PSV’de olduğu gibi Fenerbahçe’de de 4-3-3 sistemini uygulamayı düşünen teknik direktör Phillip Cocu, kenarlarda hızlı ve skora dönük isimleri oynatmayı planlıyor. Hollandalı hoca, transferde sürpriz yaşamamak adına tanıdığı, bildiği futbolcular üzerinden görüşmeleri yürütüyor. Bu oyunculardan biri de Luciano Narsingh...

4.6 milyon Euro’ya gitti

Cocu’nun PSV’sinde 3.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız, bu periyotta toplam 128 resmi maça çıkmıştı. Her iki kanatta da görev yapabilen Narsingh, Hollanda kulübünde Cocu’nun vazgeçilmezlerinden biri olmuş, toplam 20 gol 17 asistlik performans ortaya koymuştu. Cocu ile beraber 4 kupa kaldıran (2 lig, 2 Süper Kupa) Narsingh, 2016-2017 sezonunun devre arasında ise 4.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig’in yolunu tuttu.

Swansea’den ayrılacak

1.5 sezonluk Swansea kariyerinin ardından kulüp küme düştüğü için ayrılmaya hazırlanan Narsingh, Cocu ile yeniden çalışmaya oldukça sıcak bakıyor. 27 yaşındaki başarılı futbolcuyla bizzat Hollandalı hocanın da görüşme halinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Narsingh’in şartlarını araştırırken, bonservis olarak yüksek bir rakam istenirse, kiralama formülü devreye sokulacak.

Van Ginkel’e sıkı pres

Yönetim kadroda ciddi bir revizyona hazırlanıyor ancak FFP anlaşması nedeniyle transferde daha çok kiralama modelinin üzerinde duruluyor. Çubuklu formaya en yakın isimlerden biri Marco Van Ginkel. Cocu’nun sisteminde önemli bir yeri olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservis Chelsea’de. Sportif direktör Comolli, Londra ekibinin yetkilileriyle sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. Cocu ise eski öğrencisiyle bizzat görüşüyor. Fenerbahçe, Ginkel’i bitirmek için sıkı pres uygularken, kısa zamanda görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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