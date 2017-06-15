Clichyde son dakika!

L’Equipe, Fener’le anlaşmak üzere olan Clichy’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceğini yazmıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Bordeaux’nun devreye girmesi rötara neden olsa da avantaj Kanarya hâlâ imzaya yakın.

Fenerbahçe; Mehmet Ekici ve Valbuena’yı bitirdi, Dirar’ı İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor. Sarı- Lacivertliler bir yandan da Gael Clichy için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe, Fenerbahçe ile Clichy’nin 3 yıllık sözleşme konusunda görüştüğünü ve pazarlıklarda önemli bir aşama kaydedildiğini yazmıştı. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun tek talibi Kanarya değil. Galatasaray, hâlâ devrede. Başakşehir’de ise son olarak Abdullah Avcı, “Clichy çok beğendiğim, çok özel bir oyuncu. Teklifimizi yaptık, bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yönetim gaza bastı

Fransız oyuncuyla ülkesinin takımlarından Bordeaux da ilgileniyor ve onlar da temasları sürdürüyor. Tecrübeli sol bek için transfer yarışı kızışsa da Fenerbahçe şu an imzaya en yakın kulüp olarak görünüyor. Sarı- Lacivertliler, bu işi daha fazla uzatmamak için gaza bastı. Yönetim, Clichy’yi en kısa sürede İstanbul’a getirmeye kararlı.