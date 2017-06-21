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Clichy olmazsa Dodo geliyor!

Rotayı İtalya’ya çeviren Sarı-Kırmızılılar, Sampdoria’da kiralık oynayan ve bonservisi İnter’de bulunan Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Clichy’de olumlu gelişme olmazsa, resmi teklif yapılacak.

Clichy olmazsa Dodo geliyor!

Galatasaray, sol beke alternatif buldu... Manchester City’deki sözleşmesi biten Gael Clichy’ye, kendilerinin yanı sıra Fenerbahçe, hatta Başakşehir bile talip olunca şartların ağırlaşmasından rahatsız olan Sarı- Kırmızılılar, rotayı İtalya’ya çevirdi.

Bonservisi İnter’de bulunan ve Sampdoria’da kiralık oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Dodo, Cim Bom’un yeni gözdesi konumuna geldi. Eğer Clichy konusunda olumlu bir gelişme yaşanmazsa, Galatasaray Yönetimi’nin resmi teklif sunarak Dodo’yu renklerine bağlamaya çalışacağı öğrenildi.

İki tarafı da ikna edecek

İnter, geçen yıl Roma’dan 7.8 milyon Euro’ya transfer ettiği Dodo’yu, gelir gelmez Sampdoria’ya 2 yıllığına kiraladı. İtalyan kulübü 5.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna da sahip. Galatasaray cephesi, transfer kararının kesinleşmesi halinde iki tarafı da ikna etmeye çalışacak.

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Galatasaray'dan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

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Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

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Galatasaray yıldız futbolcunun transferini sonunda bitirdi


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Clichy olmazsa Dodo geliyor!

Clichy olmazsa Dodo geliyor!

Rotayı İtalya’ya çeviren Sarı-Kırmızılılar, Sampdoria’da kiralık oynayan ve bonservisi İnter’de bulunan Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Clichy’de olumlu gelişme olmazsa, resmi teklif yapılacak.
Galatasaraydan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Galatasaray'dan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

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