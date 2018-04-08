Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

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Nevzat Aydın'dan olay tweet

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Cimbom'un işi zor! Transferde iki dünya devi rakip oldu

Rodrigues’in satılma ihtimaline karşılık Portimonense’den Nakajima’yı isteyen G.Saray’ın karşısında Benfica ve Borussia Dortmund var.

Cimbomun işi zor! Transferde iki dünya devi rakip oldu

BU sezon gösterdiği performansın ardından İngiliz ekiplerinin dikkatini çeken Rodrigues’in yaz aylarında satılması bekleniyor. Nagatomo’dan çok memnun olan G.Saray, Rodrigues sonrasında solda doğacak boşluğu bir başka Japon futbolcu Nakajima’yla doldurmayı planlıyor. 23 yaşındaki yıldız, bu sezon Portimonense formasıyla Portekiz Ligi’nde çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Zaten bu formu, onun büyük takımların dikkatini çekmesini sağladı. Bu yıl ilk kez Japonya Milli Takımı’na da seçildi.

SİLVA'NIN YERİNE İSTİYOR

Milli formayla 2 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı. Portekiz basını, Eduardo Salvio’yu satması beklenen Benfica’nın Nakajima’yı istediğini yazarken bu transferdeki rakiplerini de sıraladı. Record gazetesi, daha önce bu futbolcu için Benfica’nın yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifin geri çevrildiğini yazdı. Aynı şekilde Sporting Lisbon da girişimde bulunmuş ancak elleri boş kalmıştı. Record’a göre; Japon yıldızın Borussia Dortmund veya G.Saray’a gitme ihtimali daha yüksek. Benfica’nın ikinci kez hüsran yaşayacağı belirtildi.

NAGATOMO’YA DİREKTİF

Bu transferde G.Saray’ın ekstra avantajı olarak Nagatomo gösteriliyor. Japon futbolcu, vatandaşını ikna edebilir. Haberde, G.Saray Yönetimi’nin Nagatomo’ya bu konuda direktif verdiği de belirtildi. Zaten Aslan’ın transfer hedeflerinden biri de Nagatomo’nun bonservisini almak. Inter’den kiralanan 31 yaşındaki sol bek için temaslar başladı. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon sol kanadı Japonya Milli Takımı’nın iki futbolcusuna emanet etmek istiyor.

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Akşam

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