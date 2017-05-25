Cimbomun gözdesini Bilic kaptı!

İngiliz basını, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Pablo Zabaleta ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Yeni sezonda takım savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, savunmanın sağ tarafına Manchester City ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pablo Zabaleta'yı transfer etmek istiyordu. Ancak İngiltere'den gelen haberler pek sevindirici değil.

Ada basınında çıkan haberlere göre Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Arjantinli futbolcu ile gelecek sezon için anlaştı. Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde Manchest City'den ayrılacak olan Zabaleta'nın Wes Ham'a imza atması bekleniyor.

Zabaleta West Ham'a imza atmış olursa, İngiliz kulübün bu sezonki ilk transferi olacak. 34 yaşındaki Alvaro Abeloa ile yolları ayıracak olan West Ham, sağ kanadı Sam Byram ve Zabaleta'ya emanet etmiş olacak.

2008 yılında Espanyol'dan Manchester City'ye transfer olan 32 yaşındaki Zabaleta, 333 maça çıktı 11 gol ve 28 asist yaptı. Arjantinli futbolcu City ile iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.