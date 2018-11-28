Cimbomun gözdesini Başakşehir de istiyor

Cimbom'un gözdesini Başakşehir de istiyor
Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seleznyov için Spor Toto Süper Lig ekipleri adeta sıraya girdi.
Lig lideri Başakşehir'in Ukraynalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Adebayor'la sorunlar yaşayan Abdullah Avca'nın Seleznyov'un alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.
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