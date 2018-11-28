"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi.
Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular, birlikte fotoğraf çekildiler.
Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

PSG'de mutsuz olduğu konuşulan Neymar, kulübüyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede 26 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, "Sezon sonunda 200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git" denildi.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Cimbom'un gözdesini Başakşehir de istiyor

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.

Cimbomun gözdesini Başakşehir de istiyor

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seleznyov için Spor Toto Süper Lig ekipleri adeta sıraya girdi.

Lig lideri Başakşehir'in Ukraynalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Adebayor'la sorunlar yaşayan Abdullah Avca'nın Seleznyov'un alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.

Arda Turan neden kadroda yoktu? İşte cevabı

Arda Turan neden kadroda yoktu? İşte cevabı

Başakşehir zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Başakşehir zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna net yanıt


 

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Cimbomun gözdesini Başakşehir de istiyor

Cimbom'un gözdesini Başakşehir de istiyor

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
Arda Turan neden kadroda yoktu? İşte cevabı

Arda Turan neden kadroda yoktu? İşte cevabı

Başakşehir'in Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi iki takımında kadroları belli oldu. Esame listesinde adı bulunmayan Arda Turan'ın yokluğu dikkat çekti.
Başakşehir zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Başakşehir zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Zirve yarışında mücadelesini sürdüren İstanbul ekibi mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Emre Belözoğlundan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle alakalı olarak sezon sonu oturup bir karar vereceğini belirterek, "İnşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." dedi.
Başakşehir genç golcüyü İstanbula getirdi

Başakşehir genç golcüyü İstanbul'a getirdi

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U 20 takımının golcüsü Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi.
İşte Burak Yılmazın yeni takımı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Trabzonspor’da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Arda Turana Rizede tepki

Arda Turan'a Rize'de tepki

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken, oyuna ikinci yarıda dahil olan Arda Turan, ıslıklı protesto ile karşılaştı.
Başakşehir kazandı, liderliğini sürdürdü

Başakşehir kazandı, liderliğini sürdürdü

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Abdullah Avcıdan şampiyonluk sözleri

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri

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Başakşehir Beşiktaşın yine kabusu oldu

Başakşehir Beşiktaş'ın yine kabusu oldu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

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Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

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Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....