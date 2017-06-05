Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.

Cimbomun gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve ismi Galatasaray'la anılan Pepe PSG'ye transfer oldu.

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Fransız ekibi PSG Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Pepe Real Madrid formasıyla 18 maça çıkıp 2 gol atmıştı.

Pepe 10 sezondur Real Madrid forması giyiyordu.

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Cimbomun gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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