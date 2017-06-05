Cimbomun gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve ismi Galatasaray'la anılan Pepe PSG'ye transfer oldu.

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Fransız ekibi PSG Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Pepe Real Madrid formasıyla 18 maça çıkıp 2 gol atmıştı.

Pepe 10 sezondur Real Madrid forması giyiyordu.