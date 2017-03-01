Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

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Cimbom'un eski hocasına seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Cimbomun eski hocasına seks şantajı!

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Bild, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe'nin başına gelen çok ilginç bir olayı okuyucularına aktardı.

Habere göre; Alman teknik adamın kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memuru, 51 yaşındaki teknik adamı telefonla arayarak kendisinden 160 bin Euro para istedi. Kadın, paranın kendisine verilmemesi halinde, fotoğrafları basına sızdırmakla tehdit etti.

Kadınla görüşen ve parayı vermeyi kabul eden Skibbe, 160 bin Euro'yla dolu çantayı Wuppertal'da daha önceden belirlenen bir noktaya bırakmasına karşın, çantayı almaya gelen kimse olmadı.

Şantajcı memurun kimliğini belirleyip peşine düşen yetkililer, kadının evinde yaptıkları aramada çok pahalı eşyalar ve lüks bir arabaya ait anahtarlar buldu. 1400 Euro maaşla bu tip harcamaları karşılaşması mümkün olmayan kadın polis memurunun, daha önce de benzer yolsuzluklara ve suçlara bulaşmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

2008-09 sezonunda Galatasaray'ın başında 37 karşılaşmaya çıkan Michael Skibbe, şu anda Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

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