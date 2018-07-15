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4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

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İşte Güneş'in yeni 10 numarası

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Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

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Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

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Süper Lig'den talibi var

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Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
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İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

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Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

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Cimbom'dan ses getirecek transfer

Galatasaray, stoper için yönünü Fransa’ya çevirdi. Marsilya’nın tecrübeli ismiyle ilgilenen Cim-Bom, bu transferin gerçekleşebilmesi için bir ya da birkaç futbolcuyu göndermesi gerekecek. İlk etapta Maicon’un satılması düşünülüyor.

Cimbomdan ses getirecek transfer

Galatasaray transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat’ı renklerine bağlayan, Donk ile nikah tazeleyen Cim-Bom, ses getirecek bir stoper takviyesi için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası’nda bugün final oynayacak olan Fransa Milli Takımı’nın stoperlerinden, Marsilya’nın tecrübeli ismi Adil Rami’ye talip oldu. 2021’e kadar Fransız kulübü ile mukavelesi bulanan tecrübeli oyuncunun transfer edilmesi için takımdan bir veya birkaç ismin gitmesi gerekiyor. UEFA ile yapılan anlaşmaya uyma zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılıların ilk planda Maicon’u satacağı iddia edildi. 32 yaşındaki Adil Rami için Galatasaray’ın 4 milyon euro bonservis vermeye hazır olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılıların stoper alternatifleri arasında Inter’den Miranda ve Juventus’tan Höwedes’in isimleri de yer alıyor. Galatasaray, Adil Rami işini bitiremezse bu iki isimden birini alacak.

Üç yıl daha

Geçen sezon Sevilla’dan Marsilya’ya transfer olan Fas asıllı Fransız oyuncunun 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezonun en istikrarlı isimleri arasında gösterilen oyuncu, Pamela Anderson’un sevgilisi olarak da magazin basınında sık yer alıyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi

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Cimbomdan ses getirecek transfer

Cimbom'dan ses getirecek transfer

Galatasaray, stoper için yönünü Fransa’ya çevirdi. Marsilya’nın tecrübeli ismiyle ilgilenen Cim-Bom, bu transferin gerçekleşebilmesi için bir ya da birkaç futbolcuyu göndermesi gerekecek. İlk etapta Maicon’un satılması düşünülüyor.
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