Cimboma yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Portekiz Futbol Federasyonu, Galatasaray'a geçtiği 'davet faksı'nda Armindo Bruma'nın A Milli Takım kadrosu için davet alabileceğini aktardı. Prosedür gereği milli takım kadroları resmen açıklanmadan önce kulüplere bilgi faksı gönderilmesi gerekiyor. Portekiz Federasyonu'nun da prosedüre uygun olarak bilgilendirme yaptığı bildiriliyor.

Bu şartlarda Portekiz Milli Takımı'nın cuma günü açıklanması beklenen kadrosunda Bruma'nın da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk kez A Milli olacak olan Bruma, Cristiano Ronaldo, Quaresma ve Nani gibi yıldızlarla birlikte oynama şansına sahip olacak.

Piyasası yükselecek

Bruma'nın milli takımdan davet alması Galatasaray'ı cephesini hayli sevindirdi. Yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı formasıyla vitrine çıkacak olması piyasa değerini yükselteceği olası bir satış halinde Cim Bom'un kasasına yüklü bir miktar girmesini sağlayacak. Bruma'nın Galatasaray ile Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 25 Mart'ta Macaristan ile karşılaşacak olan Portekiz, grupta lider İsviçre'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

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