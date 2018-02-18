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Cimbom'a Paşa darbesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Cimboma Paşa darbesi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kaybetti.

Galatasaray'ın karşılaşmadaki tek golünü 37. dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 45+3. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne ve 80. dakikada Fode Koita attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 44 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 29'a çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte, sarı-kart cezasını Antalyaspor karşılaşmasında oynamayarak dolduran Muslera 11'e döndü ve Cedric Carrasso tekrar yedeğe çekildi. Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Kasımpaşa önünde forma giyemezken, onun yokluğunda Tolga Ciğerci başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.

BAFETIMBI GOMIS KORKUTTU! BİR ANDA KENDİNİ YERE BIRAKTI

Galatasaray maça hızlı başlayan taraf oldu. Henüz 6. dakikada Galatasaray rakip ceza sahasının dışından serbest vuruş kazandı. Selçuk İnan, frikiği doğrudan kaleye kullandı ve kaleci topu köşeden kornere çeldi.

Korner kullanılmadan önce 7. dakikada Bafetimbi Gomis ceza sahasının içinde kendisini yere bıraktı. Futbolcular Gomis'in yanına gidip sağlık heyetine seslenerek sahaya gelmelerini istediler. Kısa süreli baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis daha sonra ayağa kalktı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Saha kenarındaki tedavisinin ardından Gomis 9. dakikada oyuna devam etti.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası 0-0 geçilirken, Galatasaray rakip alanda daha fazla gol arayan taraf oldu.

Kasımpaşa, en tehlikel pozisyonuna 29. dakikada girdi. Sağ kanattan ceza sahasına havalandırılan top kafalardan sekti. Daha sonra ceza sahasının sol çaprazındaki Koita topla buluştu. Koita, ceza sahasının sol çaprazından yerden bir vuruş yaptı ancak top direğin az farkla yanından auta gitti.

RYAN DONK'UN MÜTHİŞ HAREKETLERİ VE RODRİGUES'İN GOLÜ

Galatasaray'da kendi sahasının sağında Ryan Donk topla buluştu. Ryan Donk, sağ çizgi üzerinde ilk rakibini geçtikten sonra, rakiplerinin arasından topla birlikte ilerledi. Donk daha sonra çok şık bir pasta topu savunmanın arkasına koşu yapan sol kanattaki Garry Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues, topu kontrol edip rakip ceza sahasına girdi. Sol çaprazda ilk rakibinden kurtlan Rodrigues, kaleye sert bir vuruş yaptı ve Garry Rodrigues'in şutunda top ağlarla buluştu. Galatasaray, 37. dakikada Rodrigues'in bu golüyle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.

HAKEM PENALTI KARARI VERDİ! KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI

Kasımpaşa forması giyen Olivier Veigneau, maçın 45+1. dakikasında topla birlikte ceza sahasına girdi. Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Olivier Veigneau yerde kaldı ve hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına Diagne geçti. Diagne penaltıda topu ağlara gönderdi ve 45+3. dakikada bu golle skoru 1-1'e geldi.

İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi.

GALATASARAY'DA FATİH TERİM'DEN ÜST ÜSTE DEĞİŞİKLİKLER GELDİ

Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Fatih Terim, Serdar Aziz'i kenara alırken oyuna Eren Derdiyok girdi. Bu değişikliğin ardından Ryan Donk stopere geçti.

Galatasaray, ikinci yarıda da baskısını sürdürürken, sarı-kırmızılı takım özellikle sol kanadı kullanmaya çalıştı.

Fatih Terim, ikinci oyuncu değişikliğini de 59. dakikada yaptı. Sarı-kırmızılı takımda bugünün etkisiz isimlerinden Sofiane Feghouli kenara gelirken oyuna Sinan Gümüş dahil oldu.

Karşılaşmanın 65. dakikası 1-1'lik beraberlikle geçildi. Kasımpaşa'da ilk oyuncu değişikliği 71. dakikada geldi. Penaltıdan golü adan Diagne yerine oyuna Eduok dahil oldu.

GALATASARAY BASKI KURDU, KASIMPAŞA KONTRA ARADI

Baskısını arttıran Galatasaray'da sol kanatta Garry Rodrigues topla buluştu. Rodrigues'in ceza sahasına ortasında Eren Derdiyok kafasıyla topu arkada doğru aşırttı. Gomis arka tarafta müsait pozisyonda kafa vurşunu yaptı ancak kaleci topu çelmeyi başardı. Daha sonra hakem yardımcısının uyarısıyla bu pozisyonda ofsayt kararı verdi.

CEZA SAHASINDA BÜYÜK KARAMBOL! KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 79. dakikasında Kasımpaşa sol kanattan Trezeguey ile hızlı çıktı. Çizgi üzerinde gider Trzeguet, Garry Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü verirken, Garry Rodrigues bir de sarı kart gördü. Serbest vuruşta top ceza sahasına doğru havalandırıldı. Savunma uzaklaştırmakta zorlanırken, kafalardan seken topu Koita yaptığı vole vuruşuyla ağlara gönderdi. Kasımpaşa 80. dakikada Kotia'nın attığı bu golle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi.

Fatih Terim golden sonra son oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Galatasaray'da 82. dakikada Selçuk İnan yerine Yasin Öztekin oyuna dahil oldu.

90+4. DAKİKADA MUTLAK GOL KAÇTI! ÇİZGİDEN ÇIKARDILAR

Galatasaray, 90+4. dakikada çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Eren'in şutu savunmadan sekti ve altıpasa doğru açıldı. Sinan Gümüş ve Gomis topa hareketlendirirken, vuruşu Gomis yaptı. Gomis'in vuruşunda topu tam çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.

Mücadelenin kalan süresinde iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Kasımpaşa, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

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