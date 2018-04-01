Cimboma evinde yan bakılmıyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon sahasında oynadığı 14 lig maçında yenilgi almazken, bunların 13'ünü kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sofiane Feghouli, 60. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 90+3. dakikada Kucka attı.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray, 28. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligde bir sonraki hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidildi. Geride kalan haftada Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Fernando Reges ve Martin Linnes'in yerine, Mariano Filho ile Ryan Donk başlangıç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, taraftarının da desteğiyle maça daha iyi başlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım 7. dakikada etkili bir atak geliştirdi. Ceza sahasının sağında Mariano topla buluştu. Mariano topu kontrol ettikyen sonra altıpasa doğru yerden gönderdi. Bu bölgeye Sofiane Feghouli çok iyi hareketlendi ve Feghouli kale önünde topa dokunarak golü buldu. Galatasaray, 7. dakikada Feghouli'nin attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU! FEGHOULI SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin 13. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Korner direğine yakın noktada Selçuk topu ayağından çıkardıktan sonra Pereira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirirken, Selçuk rakibinin sert müdahalesiyle bir süre yerde kaldı. Tribünler de bu pozisyonda hakemin faul çalmamasına tepki gösterdi.

Baskısını sürdüren sarı-kırmızılı takım 15. dakikada bir kez dha etkili geldi. Sofiane Feghouli rakip sahada topla buluştu. Daha sonra sağ kanattan koşu yapan Mariano'nun önüne doğru topu gönderdi. Mariano ceza sahası içinde ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

Gelişen Galatasaray atağında Gomis ceza sahası içerisinde kaleyi düşündü ancak top savunmadan sekti. Yaşanan karambolun ardından top ceza sahası içinde sağ tarafa doğru açıldı. Selçuk topu kaleye göndermek istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

Ender gelişen Trabzonspor ataklarından birinde, 19. dakikada Yusuf Yazıcı ceza yayının önünde Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da topun başına Burak Yılmaz geçti. Burak kaleyi düşündü ancak top barajda kaldı ve sonrasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR'DA İKİ SARI KART! SOSA VE HUBOCAN

Trabzonspor, 23. dakikada Burak Yılmaz ile etkili sayılabilecek bir pozisyon buldu. Sap kanattan ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Muslera'dan kornere gitti. Korner sonrasında Muslera topu ceza alanının dışına tokatladı.

Mücadelede zaman zaman tempo düşerken, zaman zaman iki takım da hızlı oynamaya çalıştı. Trabzonspor'da 36. dakikada Jose Sosa Nagatomo'ya, 45. dakikada da Hubocan Gomis'e yaptığı hareketler sonrasında sarı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı. İlk 45 dakikayı Galatasaray, Trabzonspor karşısında 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Fatih Terim de Rıza Çalımbay da ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı. Konul ekip Trabzonspor, ikinci yarıdaki ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan ekip oldu. 52. dakikada Jose Sosa, Galatasaray savunmasının arkasına topu gönderdi. Yusuf Yazıcı topu kontrol edip ceza sahasına doğru koştu. Yusuf Yazıcı, kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve Muslera topu uzanarak çelmeyi başardı. Çizgiye açılan topu daha sonra Mariano uzaklaştırdı.

Trabzonspor, ikinci yarıya daha etkili başlarken, orta alanda çok daha fazla geniş alan bulmaya başladı.

BAFE GOMIS POZİSYONU YARATTI, GOLÜ DE ATTI!

Mücadelenin 60. dakikasında Trabzonspor'da savunma topu uzaklaştırmak isterken Bafetimbi Gomis baskı yaptı. Gomis baskısı ile topu kazanıp ceza sahasına girdi. Rakibiyle ceza sahasında mücadele eden Gomis, kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden şık bir aşırtma vuruşta topu ağlara gönderdi ve Galatasaray, Trabzonspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray orta sahada top yapmak isterken, Gomis'e gönderien topta Uğur Demirok'un yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. 75. dakikada hakem bu pozisyonda Uğur Demirok'a bir de sarı kart gösterdi.

79. dakikada Gomis'ten aldığı pasta Sofiane Feghouli çok etkili bir vuruş yaptı. Feghouli'nin ceza yayından etkili vuruşunu Onur son anda kornere çeldi. Korner sonrasında da Onur topu kontrol etti.

Galatasaray'da 83. dakikada Garry Rdorigues yerine Yasin oyuna dahil oldu. 85. dakikada Belhanda yerine oyuna Sinan Gümüş girdi.

ENDER GÖRÜLEN BİR GOL! ORTA SAHADAN ATTI

Mücadelenin 90+2. dakikasında sahalarda ender görülen bir gol oldu. Feghouli'nin yaptığı faul sonrasında Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Orta sahada Kucka kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Muslera'nın önde olduğunu gören Kucka, orta sahadan kaleyi düşündü. Muslera kaleye koşmasına rağmen topun ağlara gitmesine engel olamadı. Trabzonspor bu golle skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.