Cimbom zorlu virajı 3 puanla döndü

Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Bambaşka iki yarıya sahne olan maçı Fatih Terim'in öğrencileri 3-1 kazandı.

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Farklı devrelere sahne olan kritik müsabakayı Fatih Terim'in ekibi 3-1 kazanmayı başardı. Son 4 dış saha mücadelesini kaybeden Cim Bom, bu seriye noktayı koydu.

Maçtan dakikalar:

Galatasaray 12. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle üstünlüğü eline geçirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Garry Rodrigues yerden ortaladı, İsviçreli forvet hata yapmadı: 0-1.

Dakika 19'da Eren Derdiyok bir kez daha sahneye çıktı! Selçuk İnan'ın pasıyla sol kanattan bindiren Feghouli içerde İsviçreli golcüyü gördü. Sarı-Kırmızılı forvet ise skoru 2-0 yaptı.

25. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz’in sert şutunda top barajdan geçerek kaleci Muslera’da kaldı.

29. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Feghouli’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Mücadelenin 37. dakikasında Galatasaray farkı açma şansını kaçırdı. Kayseri savunmasının hatası sonrası topu kapan Eren, Rodrigues'i gördü. Yıldız futbolcunun plase vuruşu üstten dışarı gitti.

45. dakikada ceza sahasına giren Lopes'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleye giden topu defans ayak koyarak uzaklaştırdı.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Dakika 52'de Umut Bulut skoru 2-1 yaptı. Güray Vural'ın açtığı ortaya iyi yükselen tecrübeli forvet farkı bire indirdi.

Mücadelenin 57. dakikasında ceza alanı sağ çaprazında Tiago Lopes ile verkaça giren Ryan Mendes sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, ancak top az farkla yandan auta gitti.

Müsabakanın 59. dakikasındaki köşe vuruşunda Deniz Türüç'ün ortasında Cristian Sapunaru kafa vuruşunu yaptı, kaleci Muslera köşeden topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor oyunda üstünlüğü eline geçirince Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, 10 dakika içinde (60-70 dk. arası) 3 değişiklik kullandı. Feghouli yerine Tolga Ciğerci, Selçuk İnan yerine Donk ve Yasin Öztekin yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.

Maçın 80. dakikasında Ryan Donk'un uzun mesafeli harika pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün vuruşu kaleciden kornere çıktı.

Dakika 82'de sol taraftan ceza sahasına giren Sinan Gümüş net bir fırsatı daha harcadı.

Mücadelenin 90+2'nci dakikasında Rodrigues maça son noktayı koydu: 1-3.

TAKIM KADROLARI

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut.

YEDEKLER: Muammer, Gyan, Levent, Espinoza, Güray, Varela, Erdal, Erkan, Kucher, Stojiljkovic.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren.

YEDEKLER: Eray, Tolga, Belhanda, Sinan, Linnes, Donk, Hakan Balta, Koray.