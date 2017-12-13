Cimbom yenildi ama turladı
Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sivas Belediye ile karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor, Galatasaray’ı 2-1 yendi. İlk maçta rakibini 5-1 mağlup eden Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.
10. dakikada Galatasaray öne geçti. Gökay Güney’in sağdan ceza alanına ortasında Eren Derdiyok, topu kafayla Sinan Gümüş’e indirdi. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
43. dakikada Sivas Belediyespor eşitliği sağladı. Sağ kanattan ceza alanına giren Ozan Kılıçoğlu’nun son çizgiye inmeden yaptığı ortada, arka direğe hareketlenen Samet Katanalp’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
90+1. dakikada Ahmet Arı’nın sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanında iyi yükselen Ali Aydın, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1
Karşılaşma, Sivas Belediyespor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 5-1 kazanan Galatasaray, son 16 turuna adını yazdırdı.
Sivas Belediyespor: 2 - Galatasaray: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Soner Maraş
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Tunay Acar, Yakup Yiğit, Ali Aydın, Fatih Çiplak, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Samet Katanalp, Ozan Kılıçoğlu (Dk. 85 Seyid Ahmet Han), Niyazi Batuhan Salman (Dk. 89 Feyyaz Belen), Eren Görür (Dk. 81 Sinan Akaydin)
Galatasaray: Eray İşcan, Tarık Çamdal, Ahmet Çalık, Donk, Koray Günter, Gökay Güney, Selçuk İnan (Dk. 69 Barış Zeren), Recep Gül, Emrah Başsan (Dk. 81 Ali Ülgen), Sinan Gümüş, Eren Derdiyok (Dk. 46 Rodrigues)
Goller: Dk. 10 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 43 Samet Katanalp, Dk. 90+1 Ali Aydın (Sivas Belediyespor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Samet Katanalp (Sivas Belediyespor)
Sarı kart: Dk. 58 Tunay Acar (Sivas Belediyespor)
İlk yorumu siz yapın!