Cimbom, UEFAnın cezasından böyle kurtulacak

Galatasaray, mali konularda gelecek üç sezon içinde yapacakları konusunda bir projeksiyon sunacak, gönüllü anlaşma önerecek.

Galatasaray kendi kaderini kendi belirleyecek. 9 Mart'ta UEFA ile masaya oturacak sarı-kırmızılı kulübün, burada geçmişi değil geleceği anlatacağı, gelecek üç yılın planlamasını yetkililere sunacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların Nyon'daki zirvesinde yetkililere üç yıllık bir projeksiyon sunacağı ve buna göre bir yol haritasını belirleyeceği bildirildi. Bunun bir bilgilendirme toplantısı olacağı, bu çerçevede Galatasaray'ın ceza alması ya da Avrupa'dan men edilmesi gibi bir kararın kesinlikle çıkmayacağı özellikle vurgulandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta İsviçre'ye giderek UEFA'nın yetkilileriyle görüşmüş ve bazı konularda görüş alış verişinde bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların 9 Mart'taki görüşmeyi Finansal Fair Play Komitesi'nin karar organıyla yapmayacağı ve dolayısıyla kısa vadede herhangi bir yaptırımın olmayacağı dile getirildi.

Galatasaray'ın 3 yıllık projeksiyon sonunda, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı anlaşmalar gibi, sarı-kırmızılıların da gönüllü olarak UEFA'dan benzer bir yol haritası isteyebileceği dile getirildi. Bu durumda Galatasaray diğer kulüplerde olduğu gibi transfer yapmak için oyuncu satmak durumunda kalacak.

Bu durum, Galatasaray'ı çok da etkilemeyecek. Takımın ana omurgasını oluşturan isimlerle 4 yıllık mukavele yapan sarı-kırmızılılar, transfer sınırlaması gelmesi durumunda bile bundan etkilenmeyecek.

Galatasaray ile UEFA yetkilileri arasındaki bu diyaloğun sonuçlarının da lig sonrasına sarkabileceği dile getirildi.

Riva 'bedelli'ye gitti!

Galatasaray'da eski Başkan Dursun Özbek'in en çok eleştirildiği noktaların başında Riva ve Florya'dan gelen paranın ne olduğu geliyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen bedelli sermaye artırımı ile beraber bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre Riva'dan gelen ilk parti 94 milyon dolar geçen sene bu operasyonda kullanıldı.

Sarı-kırmızılılar ilk planda yasal sınırlar içinde sermayesini bu parayı kullanarak 128 milyon liraya, daha sonra ise 540 milyon liraya çıkardı. Riva'dan gelen 340 milyon lira, şirket sermayesinde kullanıldıktan sonra, yüksek faizle alınan banka borçlarına ödendi.

Böylece Galatasaray Riva'dan gelen paradan bir taşta iki kuş vurdu. Bedelli sermaye artırımından Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 200 milyon lira girerken, aşırı faiz de biraz olsun düşmüş oldu.

Riva'dan ikinci parti para ise yıl sonunda gelecek. Sarı-kırmızıların yine 500 milyon lira gelir beklediği Florya ise henüz ihaleye çıkmış değil.

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