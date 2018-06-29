Cimbom Rodriguese gelen teklifi beğenmedi

Spartak Moskova kanat oyuncusu için 9 milyon euroluk bir teklifle G.Saray’ın kapısını çaldı. Cim-Bom teklifi düşük buldu.

G.SARAY’IN geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan Rodrigues’in talipleri her geçen gün artıyor. Rus temsilcisi Spartak Moskova başarılı kanat oyuncusu için 9 milyon euroluk bir teklif yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin de önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek Sarı-Kırmızılı idarecilerle bir görüşme yapması bekleniyor. Spartak Moskova’nın teklifini şu an için düşük bulan yöneticiler en az 15 milyon euroda direteceği belirtildi.

Muslera’ya teklif var

Bunun yanı sıra Uruguay forması ile Dünya Kupası’nda göz kamaştıran ve şu ana kadar gol yemeyen Fernando Muslera’nın da kaleci arayan kulüplerin gözüne girdiği iddia edildi. Bazı Avrupa takımlarının başarılı eldiven için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çaldığı belirtildi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera’nın satılmasını kesinlikle istemiyor.

Akşam