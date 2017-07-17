Cimbom onu da alıp transfer dönemini kapayacak!

Galatasaray durmuyor, şova devam ediyor. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano’nun ardından İstanbul’a gelecek son yıldız Feghouli olacak, hafta içinde tüm pürüzler çözülüp, transfere nokta koyulacak.

Bu haftada da transferde bir Galatasaray uçağı İstanbul’a inecek... Gomis, Belhanda ve Maicon takviyeleriyle taraftarını havaya sokan Sarı-Kırmızılılar, son olarak sağ bek Mariano’yu getirmişti. Şimdi gözler Feghouli’ye çevrildi.

2-3 haftadır yoğun bir şekilde Cezayirli futbolcuyla görüşen Cim Bom, yıldız kanat oyuncusunun kulübü West Ham United’ı ikna etti. Oyuncuyla yapılan pazarlıklarda ise artık çok ufak pürüzler kaldı. Aradaki ücret farkının hafta içinde çözülmesi beklenirken, Feghouli’nin İstanbul’da olması planlanıyor. Belhanda gibi Feghouli’yi de önceki yıllarda Fenerbahçe istemişti. Galatasaray, başarılı futbolcuyu kadrosuna katıp ezeli rakibine ikinci çalımını atmayı hedefliyor. 27 yaşındaki Feghouli geldikten sonra Aslan’ın sağ kanadı da sil baştan kurulmuş olacak. Öyle ki arkada Mariano önde ise Feghouli oynayacak.

Rüzgar gibi kanat

Geçen sezon Premier Lig’de 21 maça çıkan Feghouli, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Takımı hücum bölgesinde sürekli ileri taşıyabilecek kapasitede olan yıldız futbolcu, Cezayir Milli Takımı’nda da bugüne kadar 44 maça çıktı, 11 gol attı.