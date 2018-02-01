5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Cimbom Konya'dan avantajlı dönüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Cimbom Konyadan avantajlı dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin ilk ayağında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle sona erdi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray adına golleri 50. dakikada Belhanda'nın asistinde Sinan Gümüş ve 55. dakikada Selçuk İnan'ın asistinde Serdar Aziz kaydetti. Atiker Konyaspor'un gollerini ise 40. dakikada Martin Linnes kendi kalesine ve 90+1'de Adis Jahovic attı.

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. karşılaşması 8 Şubat Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Eto'o imzayı attı! İşte ilk sözleri

Eto'o imzayı attı! İşte ilk sözleri

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Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı


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Cimbom Konyadan avantajlı dönüyor

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Etoo imzayı attı! İşte ilk sözleri

Eto'o imzayı attı! İşte ilk sözleri

Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Volkan Şenin yeni adresi belli oldu

Volkan Şen'in yeni adresi belli oldu

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Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

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Trabzonspor 90+3te yıkıldı

Trabzonspor 90+3'te yıkıldı

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Trabzonspor kupaya veda etti

Trabzonspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor kupaya veda etti. Atiker Konyaspor ise çeyrek finale yükseldi.
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