Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş, Flamengo ile anlaşmaya varan Rholdolfo'nun 1 milyon 400 bin Euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sol bek için Clichy ile temaslarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ beki de İspanya’da buldu. Daha önce Fenerbahçe’nin de istediği 28 yaşındaki başarılı futbolcu Juanfran ve kulübü Deportivo ile temas kuruldu.
Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Premier Lig ekibi Manchester City, Meksika takımı Pachuca'nın genç kanat forveti Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak üzere.
Hakan Çalhanoğlu bombası!

Hakan Çalhanoğlu bombası!

FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle 2016-17 sezonunun ikinci yarısını futboldan uzak geçiren Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'nın Lazio takımı talip. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio Hakan'ın bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır.
Yıldız oyuncu Twitter'dan isyan etti!

Yıldız oyuncu Twitter'dan isyan etti!

Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti.
Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch için Çekya iddiası gündeme geldi.
Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
Yasin hakkında karar verildi!

Yasin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor.

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Premier Lig ekibi Manchester City, Meksika takımı Pachuca'nın genç kanat forveti Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak üzere.

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Bu sezon Galatasaray'da Bruma'nın yerine transfer edilecekler listesinde adı geçen ve birçok haberde Sarı Kırmızılılar'la adı anılan Hirving Lozano'yu, Manchester City kadrosuna katıyor.

Skysports'ta yer alan habere göre; iki sezonda 69 lig maçında 22 gol atarak kendisini kanıtlayan 21 yaşındaki Lozano, City'le sözleşme imzaladıktan sonra iki sezonluğuna Hollanda takımlarından PSV'ye kiralanacak.

350 bin Euro'ya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Başakşehir kapıyor!


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Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Premier Lig ekibi Manchester City, Meksika takımı Pachuca'nın genç kanat forveti Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak üzere.
350 bin Euroya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

350 bin Euro'ya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

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