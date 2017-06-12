Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Premier Lig ekibi Manchester City, Meksika takımı Pachuca'nın genç kanat forveti Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak üzere.

Bu sezon Galatasaray'da Bruma'nın yerine transfer edilecekler listesinde adı geçen ve birçok haberde Sarı Kırmızılılar'la adı anılan Hirving Lozano'yu, Manchester City kadrosuna katıyor.

Skysports'ta yer alan habere göre; iki sezonda 69 lig maçında 22 gol atarak kendisini kanıtlayan 21 yaşındaki Lozano, City'le sözleşme imzaladıktan sonra iki sezonluğuna Hollanda takımlarından PSV'ye kiralanacak.