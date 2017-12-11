Cimbom ikinci yarıda coştu

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Beşiktaş derbisindeki 3-0'lık mağlubiyet sonrası taraftarlarının önüne çıkan Sarı-Kırmızılılar, 2-0 yenik durumu düştüğü karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Konuk takımdan Lopes, ev sahibinden Gomis olmak üzere 2 kırmızı kartın çıktığı müsabaka kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Igor Tudor'un öğrencilerine zaferi getiren golleri Fernando, Gomis, Belhanda ve Feghouli kaydetti. Yeşil-Siyahlı ekibin gollerini ise Maicon (KK) ve Olcan Adın kaydetti.

Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten Cim Bom, liderlik koltuğuna oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelenin 10. dakikasında Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano sakatlandı. Yerine giren isim Denayer oldu.

Maçın 15. dakikasında Yasin Öztekin'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Belhanda, pas vermeyi tercih etti ama savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

MAICON KENDİ KALESİNE

Müsabakanın 17. dakikasında Maicon'un kendi kalesine attığı gol Akhisar'ı 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Lopes yerden ortaladı, topun arka direkteki Henrique'ye gitmesini önlemek isteyen Brezilyalı ters bir vuruş yaparak kendi ağlarını sarstı.

Dakika 38'de sağ kanattan gelişen atakta Feghouli'nin ortasında arka direkte Belhanda gelişine vurdu ama top dışarı gitti.

LOPES ATILDI

Karşılaşmanın 43. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Yasin Öztekin, Lopes'in müdahelesiyle ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Hakem, Akhisarlı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi. Frikikte topun başına geçen Belhanda'nın vuruşu hedefi bulmadı.

OLCAN'DAN AKIL DOLU GOL!

Mücadelenin 45. dakikasında Olcan Adın skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişen atakta orta sahada topla buluşan tecrübeli futbolcu, kaleci Muslera'nın önde olmasını fırsat bilip aşırtma vuruşla ağları havalandırdı.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Akhisar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Galatasaray'ın hocası Tudor, Maicon'u oyundan alıp Rodrigues'i sahaya sürdü.

FERNANDO FARKI İNDİRDİ

Müsabakanın 49. dakikasında Fernando skoru 2-1'e getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, uzak mesafeden harika bir gole imza attı.

BU KEZ GOMIS SAHNEDE!

Dakika 51'de Bafetimbi Gomis sahneye çıktı. Hızlı gelişen atakta Fransız forvet fileleri havalandırıp skoru eşitledi: 2-2.

OKAN BURUK TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Dakika 62'de Akhisar'ın hocası Okan Buruk ile Galatasaray'ın teknik patronu Igor Tudor saha kenarında tartıştı. Hakem Ümit Öztürk, Buruk'u tribüne yolladı.

GOMIS'E KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 68. dakikasında Gomis ile Mustafa Yumlu arasında yaşanan pozisyon sonrası Fransız oyuncu kırmızı kart gördü.

ASLAN GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 70. dakikada Belhanda ile 3-2 öne geçti. Denayer'in sağ taraftan yerden ortasında Feghouli topun üstünden atladı ve Belhanda ise takımını öne geçirdi.

Feghouli, 90+5. dakikada Galatasaray'ı 4-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ceza sahasında Belhanda yerde kaldı, boşta kalan topu yıldız futbolcu tamamladı.

TAKIM KADROLARI

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis.

YEDEKLER: Eray, Carrasso, Ahmet, Denayer, Koray, Selçuk, Emrah, Sinan, Rodrigues, Eren.

AKHİSARSPOR: Lukac, Aykut, Soner, Onur, Henrique, Lopes, Sissoko, Mustafa, Olcan, Caner, Kadir.

YEDEKLER: Fatih, Bora, Alperen, Eray, Barbosa, Muğdat, Hora, Orhan, Ömer, Emnes.

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