Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonlukta kaderlerini belirleyecek derbide takımlarına tam destek verdi. Sarı-kırmızılılar tribünleri doldururken, kupada yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin etkileri dün Aslantepe'de hissedildi. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş maçına özel Türk Telekom Stadı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. 50 bin taraftarı kontrol edebilmek için yaklaşık 7 bin polis ve özel güvenlik dün görev yaptı. Sıkıyönetim ilan eden sarı-kırmızılı kulüp, taraftarları didik didik arattı. Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimaline önlem alan Galatasaray cephesi, tribünlerdeki merdiven boşluklarına ekstra özel güvenlikler yerleştirdi.

FLORYA'DA BİNLERCE KİŞİ KARŞILADI

Bu arada 2 bin 350 Beşiktaşlı taraftar, Vodafone Park'ta toplanarak 35 otobüsle Seyrantepe'ye geldi. Stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelendi ve 4 taraftar gözaltına alındı. Öte yandan maç sonrası G.Saray'ı Florya Tesisleri'nde binlerce taraftarı coşkuyla karşıladı. "Şampiyon" sesleri ortalığı inletti.

CİMBOM PARA BASTI

Türk Telekom Stadı bu sezonun en yoğun gününü yaşadı ve taraftarına 2 milyon TL'ye yakın ürün satışı yaptı. Bilet ve VIP koltuktan 4 milyon TL gelir elde eden Galatasaray, derbi sayesinde 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.

REKOR GELDİ: 50 BİN 304

Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasını toplam 50 bin 304 taraftarı takip etti. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler bu sezonun rekorunu da kırmış oldu.

EVİNDE EN İYİ PERFORMANS

Lider Galatasaray, Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda daha lig bitmeden en iyi performansına ulaştı. Sarı-kırmızılılar şampiyon olduğu 2011-2012, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında 17 maçta 13 galibiyet gördüğü Aslantepe'de dün 15. galibiyetini elde etti. Evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'ın son iç saha maçı iki hafta sonra Yeni Malatya ile...

Sabah