5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

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Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

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Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

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Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

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Cimbom, Brezilyalı yıldızla temaslara şimdiden başladı

Fatih Terim, Galatasaray ile bir yandan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendiriyor.

Cimbom, Brezilyalı yıldızla temaslara şimdiden başladı

Terim, sözleşmesini feshedecek olan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü, 10 numara pozisyonuna alacağı ismi şimdiden belirledi: Paulo Henrique Ganso. Forma şansı bulamadığı İspanya Ligi temsilcisi Sevilla ile sözleşmesini feshetmek üzere olan 28 yaşındaki deneyimli orta sahayla ilk temas kurulacak.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Galatasaray, Ganso'ya Sevilla'dan aldığı ücret olan 2.2 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da daha önce gündemine gelen Brezilyalı yıldız futbolcuya, sözleşmesini feshedeceği için bonservis bedeli de ödemeyecek.

Yönetimin gelecek haftalarda İspanya'ya giderek deneyimli futbolcu ile pazarlık masasına oturacağı bildirildi.

Olay iddia!

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