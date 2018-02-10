Cimbom, Brezilyalı yıldızla temaslara şimdiden başladı

Fatih Terim, Galatasaray ile bir yandan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendiriyor.

Terim, sözleşmesini feshedecek olan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü, 10 numara pozisyonuna alacağı ismi şimdiden belirledi: Paulo Henrique Ganso. Forma şansı bulamadığı İspanya Ligi temsilcisi Sevilla ile sözleşmesini feshetmek üzere olan 28 yaşındaki deneyimli orta sahayla ilk temas kurulacak.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Galatasaray, Ganso'ya Sevilla'dan aldığı ücret olan 2.2 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da daha önce gündemine gelen Brezilyalı yıldız futbolcuya, sözleşmesini feshedeceği için bonservis bedeli de ödemeyecek.

Yönetimin gelecek haftalarda İspanya'ya giderek deneyimli futbolcu ile pazarlık masasına oturacağı bildirildi.

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