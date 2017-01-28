Cimbom Akhisarı yıktı: 6-0

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek puanını 39'a çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Karabük'te alınan şok yenilgi sonrası bu akşamki Akhisar maçı zirve açısından çok önemliydi. Bu önemin farkında olan Galatasaray mücadeleye fırtına gibi girdi. Semih Kaya'nın perdeyi açtığı gecede, Bruma attığı klas gollerle, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'de nefis asistleriyle geceye damga vurdu. Aslan'ın golcüsü Yasin Öztekin de geceyi boş geçmezken, uzun sakatlık döneminden sonra 10 dakika şans bulan Sinan Gümüş golle döndü. Podolski'yi sanki veda edermişcesine bağrına basan Galatasaray taraftarı, 6-0'lık zaferle mest oldu. Riekerink ve öğrencileri zirve yarışında hiç de şakaya alınmayacağını gösterdi.

Maçtan dakikalar...

Galatasaray maça fırtına gibi başladı. 59. saniyede Bruma ceza sahasında topla buluştu, kalecinin yanından yaptığı ve kaleye doğru giden dokunuşu, Akhisar savunması zorlukla önledi.

Semih Kaya perdeyi açtı!

GOL! Galatasaray karşılaşmanın 9. dakikasında golü buldu. Sol kanattan Sneijder'in ortasında Semih Kaya iyi yükseldi ve temiz bir kara vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada kısa paslarla Akhisar yarı alanında top dolaştıran Galatasaray'da Selçuk İnan önünde boş bir alan buldu. Uzaktan çektiği şutta isabet bulamadı.

Bruma'dan enfes gol!

GOL! Galatasaray genç yıldızı Bruma'yla farkı 2'ye çıkardı. 25'inci dakikada rakip savunmanın üstüne giden Bruma, Podolski'yle müthiş bir verkaç yaptı. Kaleci Fatih'le karşı karşıya gelen Portekizli yıldız, topu filelere gönderdi ve bu sezonki 6. golünü attı.

300. gol Yasin Öztekin'den!

GOL! Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sneijder'in, Podolski'ye verdiği müthiş topuk pası sonrası Alman yıldızın şutu kaleci Fatih'ten sekti, dönen topu Yasin Öztekin tamamladı. Bu sezon 9'uncu golünü atan Yasin, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın attığı 300. golünü kaydetti.

Bruma'nın gecesi!

GOL! Galatasaray, Akhisar karşısında gole doymuyor! 41'inci dakikada Bruma enfes çalımlarla Akhisar ceza sahasına girdi. Klas bir plaseyle kendisi adına bugünkü 2. golünü atarken, maçta skor 4-0'a geldi.

44'üncü dakikada Kafi Adu maçtaki ilk sarı kartı gördü.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

Akhisar Belediyespor ikinci yarıya 2 oyuncu değişikliğiyle başladı. Hasan Ali Adıgüzel ve Kofi Adu oyundan çıkarken, Onur Ayık ve Aykut Çeviker maça dahil oldu.

İkinci yarı başladı.

51'inci dakikada Akhisar Belediyespor etkili geldi. Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

Yasin alkışlarla...

70'inci dakikada Yasi Öztekin, yerini yeni transfer Garry Rodrigues'e bıraktı.

72'nci dakikada Bruma son kanattan rakip savunmayı delip içeriye sokuldu, ters köşeye yaptığı plase, üstten auta gitti.

75'te Galatasaray 5. gole çok yaklaştı. Bruma'nın sol kanattan arka direğe gönderdiği pasta Garry Rodrigues'in şutunu kaleci Fatih son anda kurtardı.

Penaltı onun işi: Selçuk İnan...

GOL! 77'nci dakikada Garry Rodrigues savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Fatih'in hamlesi sonrası Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Selçuk İnan skoru 5-0'a getirdi. Aynı dakikada Podolski yerini Eren Derdiyok'a bıraktı.

Sinan Gümüş golle döndü!

GOL! Uzun süren sakatlık dönemi sonrası 83'üncü dakikada oyuna dahil olan Sinan Gümüş, 87'de Sneijder'in muhteşem pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, yaptığı vuruşla skoru 6-0'a getirdi.

Mücadele 6-0 sona erdi ve Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Akhisar Belediyespor ise 21 puanda kaldı.

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