Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.
F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.
Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç ceza aldı.
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.
İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Süper Lig'de transferin hızlı takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.

Orta sahanın solu ve forvette görev yapan Fransız yıldızın transferini bizzat Başkan Mehmet Sepil'in isteyip ilgilendiği belirtildi. Daha önce Caen ve Bordeux formalarını giyen, son 5 sezondur Newcastle'da oynayan 31 yaşındaki Gouffran'ın bu hafta İzmir'e gelmesi bekleniyor. Newcastle United, geçen sezon Championship'i zirvede bitirip bir yıl aradan sonra Premier Lig'e dönerken Gouffran, 39 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.

Bourdeux'ta forma giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Yoan Gouffran, yeşil sahalarda süratinin yanı sıra çim alerjisiyle de biliniyor. Allerji sorununa karşı sürekli ilaç kullanan futbolcunun transferini yüzde 90 oranında bitiren yönetim, Fransız yıldız oyuncuyu Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılılarda futbolcu izleme komitesinde yer alan eski teknik direktörlerden Mustafa Fedai, listedeki bir Fransız stoperi takip etmek için İsveç'e gitti. Antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, 1 hafta daha İzmir'de çalıştıktan sonra 14 Temmuz'da Avusturya'ya kampa gidecek.

TRANSFERLER BEKLEMEDE

Osmanlıspor'dan kaleci Karcemarskas'la anlaşan Göztepe, Litvanyalı file bekçisinin kulübünden bonservisini almasını beklediği öğrenildi. Sarı kırmızılıların söz kestiği Arjantinli orta saha oyuncusu Oscar Scarione'ye ise İsrail'deki kulübü Maccabi Tel Aviv'in yeni sezon için peşinat ödemesi yaptığı, Göztepe'nin bonservis sorununun çözülmesini beklediği ifade edildi.

Göztepe'yle anlaşan Yunan takımı Olympiakos'un Fransız sol beki Aly Cissokho, Türkiye'ye gelmek için önümüzdeki haftaya kadar süre istedi. Göztepe'nin listesindeki Ganalı golcü Asamoah Gyan, Süper Lig'de takımlardından Kayserispor'a imza attı. Kadroyu kampa kadar bir an önce şekillendirmek isteyen kulüpte yeni transferlerden şimdiye kadar yalnız Selçuk Şahin ve Axel Ngando takıma katıldı.

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Semih Kaya'ya sürpriz talip

Semih Kaya'ya sürpriz talip

Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı

Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Hatem Ben Arfada büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.
Semih Kayaya sürpriz talip

Semih Kaya'ya sürpriz talip

Galatasaray alt yapısında yetişen ve uzun süredir Sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'ya, Çekya'nın Sparta Prag takımı talip oldu. Galatasaray yönetiminin bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.
Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı

Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Ganalı forvet Asamoah Gyan ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçeden resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe'den resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Bursaspor Başkanı Beşiktaşın transferini açıkladı

Bursaspor Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili, "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'a bir sözlerinin olduğunu söyledi." dedi.
Medipol Başakşehirden Cengiz Ünder açıklaması geldi

Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması geldi

İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Andre Pierre Gignac ile görüşmeler başladı

Andre Pierre Gignac ile görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'a alternatif olarak, Meksika'da forma giyen Gignac'ı listesine aldı.
Başakşehir Gael Clichy transferini resmen açıkladı

Başakşehir Gael Clichy transferini resmen açıkladı

Gael Clichy resmen Medipol Başakşehir kadrosuna katıldı.
Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...

Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var.
Aly Cissokho ile anlaşmaya varıldı

Aly Cissokho ile anlaşmaya varıldı

SPOR Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarını sessizlik içinde yürüten Göztepe, listesindeki Fransız sol bek Aly...
Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Yeşil-beyazlılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensipte anlaştı....
İşte Selçuk Şahinin yeni takımı

İşte Selçuk Şahin'in yeni takımı

Süper Lig'deki zorlu yarış öncesi transferde geç kalındığı gerekçesiyle taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Göztepe yönetimi, harekete geçti....
Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...
Volkan Demirelden büyük fedakarlık

Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı....
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...