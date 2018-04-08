Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Manchester United'ın Neymar'ı kadrosuna katmak için iki yıldızı ve bir miktar parayı gözden çıkardığı belirtildi.

Paris Saint-Germain'den sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Neymar için Manchester United sürpriz bir plan hazırladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Neymar için Paul Pogba ve Anthony Martial'ı gözden çıkardı.

ARTI 60 MİLYON EURO

Ayrıca Manchester United'ın iki oyuncu dışında 60 milyon euro ile Paris Saint-Germain'in kapısını çalacağı belirtildi.

Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Fransız ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Neymar, bu sezon 30 maçta 29 gol attı ve 19 asist yaptı.

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