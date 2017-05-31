Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

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28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 19'u ilk 11 olmak üzere 23 Bundesliga maçında Schalke forması giydi.

İSVEÇ BASININDAN AİDOO İDDİASI

Ersun Yanal'ın da Kamerunlu oyuncu için olumlu rapor sunduğu öğrenilirken, transferle bizzat Muharrem Usta'nın ilgilenmesi bekleniyor. Öte yandan İsveç basınında Trabzonspor'un Hammarby takımında oynayan Aidoo için 4 milyon Euro önerdiği iddiası yer aldı. 21 yaşındaki stoperin uzun zamandır Trabzonspor tarafından takip edildiği yazıldı.

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Sabah

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