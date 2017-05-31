Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi.

Trabzonspor, transfer gündeminde bir anda ilk sıralara yükselen Eric Maxim Choupo-Moting için elini çabuk tutmak istiyor. Yönetim, birçok bölgede oynayabilen yetenekli oyuncuyu ikna etmek için Trabzon ve Trabzonspor ile ilgili hazırlanan sinevizyonu menajeri aracılığıyla oyuncuya izletecek. Choupo-Moting'e, bonservisinin elinde olduğu için birçok kulübün talip olacağını düşünen yönetim, futbolcunun iknası için acele ediyor.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 19'u ilk 11 olmak üzere 23 Bundesliga maçında Schalke forması giydi.

İSVEÇ BASININDAN AİDOO İDDİASI

Ersun Yanal'ın da Kamerunlu oyuncu için olumlu rapor sunduğu öğrenilirken, transferle bizzat Muharrem Usta'nın ilgilenmesi bekleniyor. Öte yandan İsveç basınında Trabzonspor'un Hammarby takımında oynayan Aidoo için 4 milyon Euro önerdiği iddiası yer aldı. 21 yaşındaki stoperin uzun zamandır Trabzonspor tarafından takip edildiği yazıldı.

Sabah