Cenkin hocası Fenerbahçenin transferini açıkladı

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KADRO KÜÇÜLECEK

Cenk Tosun ve Theo Walcott'u alarak transferi kapattıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kadroda 33 oyuncumuz var ve bunu biraz azaltmamız gerekiyor. Mirallas, Olympiakos'a gitti. Lennon'a Burnley, Newcastle ve Leeds talip. Davy Klaassen ile ise Fenerbahçe ilgileniyor. Sportif Direktör Steve Walsf, bu görüşmeleri sürdürüyor" dedi.

27 MİLYON EURO'YA GELDİ

Allardyce, daha fazla detaya yer vermese de Fenerbahçe'nin Klaassen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği ortaya çıktı. Vincent Janssen'in Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki on numara, Everton'a sezon başında 27 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer edilmiş ancak performansı ile hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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