Cenk Tosunun yerine dünya yıldızı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Cenk Tosun'a gelecek cazip bir teklif için şimdiden planlarını yapıyor.

Beşiktaş, yıldız golcü Cenk Tosun için ocak ayında iyi teklifler bekliyor. Cenk'i elden çıkarmayı düşünmeyen yönetim, reddedilemeyecek bir teklifin gelmesi durumunda B planını hazırda tutuyor.

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun giderse, onun boşluğunu katiyen aratmayacak birinci sınıf kalite bir santrforu listesine aldı. Siyah beyazlılar İngiltere Premier Lig'den ayrılması gündemde olan dünyaca ünlü golcüye kanca attı. Kara Kartal'ın, Olivier Giroud ile ilgilendiği ifade edildi. Beşiktaş, Arsenal'da kalıp kalmama konusunda kararsız olan Fransız golcüyü olası bir transfer senaryosunda gündemine alacak.

AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Takıma Lacazette’in katılmasıyla forma şansı bulamayan Fransız golcü, ayrılık sinyalinde bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, “Nerdeyse her gün aklımda Dünya Kupası var. Sahaya çıktığım her an Dünya Kupası şansımı artırmak için elimden geleni yapıyorum. Sadece ayrılmış olmak için ayrılmak elbette iyi değil. Ama Ocak ayında kendime bu soruyu tekrar soracağım” dedi.

Hürriyet