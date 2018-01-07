Cenk Tosunun ismini yanlış yazdılar

Cenk Tosun transferi sonrası Everton'lı taraftarlar milli futbolcunun formasını alabilmek için 'Store'lara giderken, bir forma da Cenk Tosun ismi hatalı basıldı.

TivibuSpor muhabiri, Goodison Park'ta bulunan Everton mağazasından Cenk Tosun forması alan bir çiftle röportaj yaparken, ekrana yansıyan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Görüntüde Cenk Tosun'un soyadının formaya 'TUSON' olarak yazıldığı görüldü.

Röportajın sonunda çifti bu konuda muhabir tarafından uyarılırken, Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.