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Cenk Tosun'a kötü haber

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.

Cenk Tosuna kötü haber

Gol yollarındaki sorunun çözülebilmesi için santrfor transferinin şart olduğuna karar veren Ada ekibinin transfer listesinde ilk sıraya aldığı isimse Leicester City'nin İngiliz milli golcüsü Jamie Vardy.

Haberde milli oyuncunun eski bir Everton taraftarı olması ve onu Leicester City takımına kazandıran Steve Walsh'un da şu anda Everton'da futbol direktörlüğü yapmasından ötürü transfer ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan, İngilizler haberde Burnley maçında gol atmasına karşın Cenk Tosun'un Premier Lig'e uyum sağlamakta problem yaşadığına da değinirken; haftalık 100.000 £ kazanan 31 yaşındaki oyuncunun Everton'a giderek maddi imkanları daha iyi olan bir kontrata imza atmayı isteyebileceğini satırlara taşıdı.

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Cenk Tosuna kötü haber

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