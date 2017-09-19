Ne yaptın Medel!

Ne yaptın Medel!

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk on birde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.
Janssen çok farklı

Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.
Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!

Transferde adı uzun süre Galatasaray ile anılan Manchester United'ın yıldızı Fellaini'de flaş bir gelişme yaşandı.
Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, boksör olarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.
Arda Turan'a çirkin hareket!

Arda Turan'a çirkin hareket!

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da efsane oyunculara özel taşlar yaptırıldı ve taraftarlar, Arda Turan'ın taşına zarar verdi.
Kameni'de dikkat çeken detay!

Kameni'de dikkat çeken detay!

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Kameni'nin formasında ne armadan ne de yıldızlardan eser vardı.
Rooney iki yıl ceza aldı

Rooney iki yıl ceza aldı

İngiliz futbolcuya iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.
Mario Gomez'e kötü haber

Mario Gomez'e kötü haber

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg’da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.

Cenk Tosun yine boş geçmedi, Beşiktaş kazandı

Süpe Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u 10. dakikada Cenk Tosun ve 66. dakikada Ricardo Quaresma'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti.

Cenk Tosun yine boş geçmedi, Beşiktaş kazandı

Süpe Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk etti.

2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Bourabia topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Adriano, ceza sahasına ortasını yaptı, kaleci Ferhat başarılı oldu.

Beşiktaş, Cenk Tosun'la öne geçti!

10. dakika Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı, Cenk Tosun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Cenk Tosun, Konyaspor'a karşı forma giydiği 10 maçta 7. golünü kaydetti.

16. dakikada Anderson Talisca'nın rövaşatasında Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

24. dakikada Atiba'nın ceza sahası dışından vuruşunda top kalecide kaldı.

27. dakikada Konyaspor'un kulandığı serbest vuruşta Volkan ceza sahası içinde kafayla vuruş yaptı ancak top auta çıktı.

29. dakikada Andreson Talisca bir kez daha rövaşata denedi ancak top auta çıktı.

33. dakikada Adriano ceza sahası dışından sert ve düzgün vurdu, top kalecide kaldı.

37. dakikada Beşiktaş'ın hızlı geliştirği atakta Ferhat, Quaresma'yı ceza alanına girmek üzereyken düşürdü. Ferhat bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

39. dakikada Talisca sağ çaprazdan serbest vuruşu kullandı, top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Adriano'nun yerine oyuna Necip Uysal girdi.

42. dakikada Gary Medel, sarı kart gördü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını 32,836 stattan takip etti.

49. dakikada Ricardo Quaresma'nın ceza sahasından şutunda top kaleciden döndü.

54. dakikada Fofana'nın vuruşunda top Fabri'de kaldı.

57. dakikada Ricardo Quaresma!nın sol kanattan yaptığı ortada, topla ön direkte bulunan Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

59. dakikada Ricardo Quaresma'nın ceza sahası yayından vuruşunda top üstten auta çıktı.

61. dakikada Konyaspor'da Ferhat yerine Eren oyuna girdi.

63. dakikada Konyaspor'da Volkan Fındıklı'nın yerine Musa oyuna girdi.

66. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top rakipten döndü.

Ricardo Quaresma farkı 2'ye çıkarttı!

66. dakikada Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Rakiplerinin arasından müthiş sıyrılan Quaresma düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi.

69. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini Negredo'ya bıraktı.

79. dakikada Talisca'nın vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi.

81. dakikada Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma oyundan çıkarken, Jeremain Lens oyuna girdi.

86. dakikada Tolgay Arslan'ın vuruşunda top önce rakibe sonra üst direğe çarparak kornere çıktı.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti.

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun.

Atiker Konyaspor: Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Mehdi, Volkan, Ömer Ali, Manyama, Fofana, Malick Evouna.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçından notlar

Hafta içinde Porto'yu deplasmanda 3-1 geçerek Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına zorunlu değişiklikler harici as kadro ile çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçına, Fenerbahçe, Leipzig ve Trabzonspor ile arka arkaya oynayacak olan takımı hem yorulmaması hem de riske etmemesi adına geniş bir rotasyonla çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak Şenol Güneş beklentilerin aksine zorunlu değişikliler dışında kazanan kadroyu bozmadı. Güneş, cezalı Tosic ve sakat Oğuzhan dışında as kadroyu sahaya sürmeyi tercih etti.

GARY MEDEL MURADINA ERDİ

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk onbirde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.

Hem stoper hem de orta sahada oynayabilen Medel, Tosic ve Atiba'yı kesemedği için lig ve Avrupa maçlarında ilk onbir şansı yakalayamıyordu. Porto maçında sonradan oyuna giren ve orta sahayı toparlayarak maçın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Şilili oyuncunun artık ilk onbire yakın olduğu öngörülüyordu. Tosic'in cezalı, Oğuzhan'ın da sakat olmasıyla Konyaspor'a karşı kesin olarak ilk onbirde oynaması beklenen Medel için merak edilen sadece orta sahada mı yoksa stoperde mi oynayacağıydı. Kadroların açıklanmasıyla bu merak son buldu ve Şenol Güneş Medel için tercihini stoperden yana kullandı. Böylelikle Medel Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk kez ilk onbirde yer aldı ve sahaya Pepe'nin partneri olarak çıktı.

ORTA SAHA ATİBA VE TOLGAY ARSLAN'A EMANET

Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor karşısında yaptığı bir diğer değişiklik de yine zorunluluktan oldu.

Porto maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup maç kadrosunda olmadığı için Atiba'nın partneri olarak Tolgay Arslan sahadaki yerini aldı.

CUMALİ YAMAN SEREMONİDE

Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalye üstünde seremonide yer aldı.

SATRANÇ TAKIMI VODAFONE PARK'TA ŞAMPİYONLUK TURU ATTI

25 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Satranç Takımı, Vodafone Park'ta maç öncesi tur attı ve taraftarları selamladı.

Konyaspor'dan tatsız başlangıç

Konyaspor'dan tatsız başlangıç

Kral süper döndü!

Kral süper döndü!

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Cenk Tosun yine boş geçmedi, Beşiktaş kazandı

Cenk Tosun yine boş geçmedi, Beşiktaş kazandı

Süpe Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u 10. dakikada Cenk Tosun ve 66. dakikada Ricardo Quaresma'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti.
Konyaspordan tatsız başlangıç

Konyaspor'dan tatsız başlangıç

Temsilcimiz Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.
Kral süper döndü!

Kral süper döndü!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi ve lige 3 puanla başladı. Bordo Mavililer'e 3 puanı getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Beşiktaş ve Konyaspora seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylardan dolayı Konyaspor'a 5 maç, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Turkcell Süper Kupa'da lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.
İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede yaşananların faturası ağır olacak gibi.
Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa maçının sonrasında maçı yorumladı.
Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri taraftarın tepkisiyle karşılaşırken, Beşiktaşlı taraftarların hazırlattığı 'Mustafa Kemal Paşa' pankartının içeri alınmaması da sert karşılık gördü.
Süper şampiyon Konyaspor!

Süper şampiyon Konyaspor!

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı.
Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının hakemi belli oldu

Başakşehir Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu....
Aykut Kocaman sonunda Fatih Terime isyan etti!

Aykut Kocaman sonunda Fatih Terim'e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını...
Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Konyaspor Aatifı bekliyor!

Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için Aatif Chahechouhe'u bekliyor....
Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konya-Gent maçı sonra erdi. Temsilcimiz maçtan 90+4'de yediği golle 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı....