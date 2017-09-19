Cenk Tosun yine boş geçmedi, Beşiktaş kazandı

Süpe Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u 10. dakikada Cenk Tosun ve 66. dakikada Ricardo Quaresma'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti.

Süpe Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk etti.

2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Bourabia topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Adriano, ceza sahasına ortasını yaptı, kaleci Ferhat başarılı oldu.

Beşiktaş, Cenk Tosun'la öne geçti!

10. dakika Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı, Cenk Tosun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Cenk Tosun, Konyaspor'a karşı forma giydiği 10 maçta 7. golünü kaydetti.

16. dakikada Anderson Talisca'nın rövaşatasında Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

24. dakikada Atiba'nın ceza sahası dışından vuruşunda top kalecide kaldı.

27. dakikada Konyaspor'un kulandığı serbest vuruşta Volkan ceza sahası içinde kafayla vuruş yaptı ancak top auta çıktı.

29. dakikada Andreson Talisca bir kez daha rövaşata denedi ancak top auta çıktı.

33. dakikada Adriano ceza sahası dışından sert ve düzgün vurdu, top kalecide kaldı.

37. dakikada Beşiktaş'ın hızlı geliştirği atakta Ferhat, Quaresma'yı ceza alanına girmek üzereyken düşürdü. Ferhat bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

39. dakikada Talisca sağ çaprazdan serbest vuruşu kullandı, top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Adriano'nun yerine oyuna Necip Uysal girdi.

42. dakikada Gary Medel, sarı kart gördü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını 32,836 stattan takip etti.

49. dakikada Ricardo Quaresma'nın ceza sahasından şutunda top kaleciden döndü.

54. dakikada Fofana'nın vuruşunda top Fabri'de kaldı.

57. dakikada Ricardo Quaresma!nın sol kanattan yaptığı ortada, topla ön direkte bulunan Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

59. dakikada Ricardo Quaresma'nın ceza sahası yayından vuruşunda top üstten auta çıktı.

61. dakikada Konyaspor'da Ferhat yerine Eren oyuna girdi.

63. dakikada Konyaspor'da Volkan Fındıklı'nın yerine Musa oyuna girdi.

66. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top rakipten döndü.

Ricardo Quaresma farkı 2'ye çıkarttı!

66. dakikada Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Rakiplerinin arasından müthiş sıyrılan Quaresma düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi.

69. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini Negredo'ya bıraktı.

79. dakikada Talisca'nın vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi.

81. dakikada Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma oyundan çıkarken, Jeremain Lens oyuna girdi.

86. dakikada Tolgay Arslan'ın vuruşunda top önce rakibe sonra üst direğe çarparak kornere çıktı.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti.

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun.

Atiker Konyaspor: Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Mehdi, Volkan, Ömer Ali, Manyama, Fofana, Malick Evouna.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçından notlar

Hafta içinde Porto'yu deplasmanda 3-1 geçerek Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına zorunlu değişiklikler harici as kadro ile çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçına, Fenerbahçe, Leipzig ve Trabzonspor ile arka arkaya oynayacak olan takımı hem yorulmaması hem de riske etmemesi adına geniş bir rotasyonla çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak Şenol Güneş beklentilerin aksine zorunlu değişikliler dışında kazanan kadroyu bozmadı. Güneş, cezalı Tosic ve sakat Oğuzhan dışında as kadroyu sahaya sürmeyi tercih etti.

GARY MEDEL MURADINA ERDİ

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk onbirde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.

Hem stoper hem de orta sahada oynayabilen Medel, Tosic ve Atiba'yı kesemedği için lig ve Avrupa maçlarında ilk onbir şansı yakalayamıyordu. Porto maçında sonradan oyuna giren ve orta sahayı toparlayarak maçın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Şilili oyuncunun artık ilk onbire yakın olduğu öngörülüyordu. Tosic'in cezalı, Oğuzhan'ın da sakat olmasıyla Konyaspor'a karşı kesin olarak ilk onbirde oynaması beklenen Medel için merak edilen sadece orta sahada mı yoksa stoperde mi oynayacağıydı. Kadroların açıklanmasıyla bu merak son buldu ve Şenol Güneş Medel için tercihini stoperden yana kullandı. Böylelikle Medel Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk kez ilk onbirde yer aldı ve sahaya Pepe'nin partneri olarak çıktı.

ORTA SAHA ATİBA VE TOLGAY ARSLAN'A EMANET

Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor karşısında yaptığı bir diğer değişiklik de yine zorunluluktan oldu.

Porto maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup maç kadrosunda olmadığı için Atiba'nın partneri olarak Tolgay Arslan sahadaki yerini aldı.

CUMALİ YAMAN SEREMONİDE

Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalye üstünde seremonide yer aldı.

SATRANÇ TAKIMI VODAFONE PARK'TA ŞAMPİYONLUK TURU ATTI

25 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Satranç Takımı, Vodafone Park'ta maç öncesi tur attı ve taraftarları selamladı.