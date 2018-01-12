Cenk Tosun Tottenham maçında oynayacak mı?

Everton teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un yarın oynanacak Tottenham maçında kadroda olacağını açıkladı.

Everton teknik direktörü Sam Allardyce yaptığı basın toplantısında yeni transfer Cenk Tosun'un yarın oynanacak Premier Lig maçı Tottenham karşısında kadroda olacağını açıkladı.

Allardyce ayrıca bir diğer yeni transfer Michael Keane'in kadroda bulunmayacağını belirtirken transferi için çaba gösterdikleri Theo Walcott için de görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Walcott'un takıma harika bir katkı verebileceğini ve transferi tamamlamayacağı çok istediğini belirtti.