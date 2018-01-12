Ozan Tufan için çılgın rakam

Ozan Tufan için çılgın rakam

Al-Gharafa’nın başına geçen Bülent Uygun, Wesley Sneijder’in ardından Ozan Tufan için de girişimde bulunmayı düşündüklerini söylemişti.
Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.
Bambaşka bir Lens

Bambaşka bir Lens

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı, Antalya kampında adeta coştu! Sezonun ilk yarısındaki performansı eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, Belek’teki takım çalışmalarına yüksek formuyla damga vurdu.
Jose Sosa'da sona gelindi

Jose Sosa'da sona gelindi

Trabzonspor yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.
RVP'ye 1 milyon euro daha

RVP'ye 1 milyon euro daha

F.Bahçe yönetimi ile Van Persie sonunda anlaştı. Hollandalı, yarım sezonluk parasının bir kısmını alıp sözleşmesini feshedecek.
Alman devi onu istiyor

Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.
F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.

Cenk Tosun Tottenham maçında oynayacak mı?

Everton teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un yarın oynanacak Tottenham maçında kadroda olacağını açıkladı.

Cenk Tosun Tottenham maçında oynayacak mı?

Everton teknik direktörü Sam Allardyce yaptığı basın toplantısında yeni transfer Cenk Tosun'un yarın oynanacak Premier Lig maçı Tottenham karşısında kadroda olacağını açıkladı.

Allardyce ayrıca bir diğer yeni transfer Michael Keane'in kadroda bulunmayacağını belirtirken transferi için çaba gösterdikleri Theo Walcott için de görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Walcott'un takıma harika bir katkı verebileceğini ve transferi tamamlamayacağı çok istediğini belirtti.

Alexis Sanchez'in yeni adresi belli oldu

Alexis Sanchez'in yeni adresi belli oldu

Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Olivier Giroud bombası

Olivier Giroud bombası


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Cenk Tosun Tottenham maçında oynayacak mı?

Cenk Tosun Tottenham maçında oynayacak mı?

Everton teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un yarın oynanacak Tottenham maçında kadroda olacağını açıkladı.
Alexis Sanchezin yeni adresi belli oldu

Alexis Sanchez'in yeni adresi belli oldu

Sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan Alexis Sanchez, Manchester City ile anlaştı.
Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Real Madrid'in bir süredir Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane ile ilgilendiği konuşuluyordu. Ada basını ise Tottenham'ın golcü oyuncu için astronomik bir ücret talep ettiğini iddia etti.
Olivier Giroud bombası

Olivier Giroud bombası

Janssen krizi, yönetimi hemen alternatif isimlere yöneltti. Fenerbahçe’nin, Arsenal’dan ayrılmak isteyen Olivier Giroud’yu gündemine aldığı öne sürüldü.
Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Swansea City ile anlaştı.
Cenk Tosunun imzalayacağı tarih belli oldu

Cenk Tosun'un imzalayacağı tarih belli oldu

25 Milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olacak Cenk Tosun'un imza tarihi belli oldu. Bu akşam Beşiktaş formasıyla taraftara veda edecek golcü futbolcu önümüzdeki hafta İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacak.
Rekor bedelle transfer oldu

Rekor bedelle transfer oldu

Southampton, Premier Lig devlerinin peşine düştüğü Virgil Van Dijk'in transferine yeşil ışık yaktı. Liverpool transferde mutlu sona ulaştı ve resmen açıkladı.
Ebouede son dakika

Eboue'de son dakika

Arsenal eski savunma oyuncusu Emmanuel Eboue'ye yardım etmenin yollarını arıyor.
Amiri bombası

Amiri bombası

Premier Lig kulüpleri, Hoffenheim'ın genç Afganistanlı orta sahası için harekete geçti. İstenen bonservis ise tam 25 milyon euro!
Derbide suratına şişe fırlattı

Derbide suratına şişe fırlattı

Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Manchester United'ı 2-1'le geçip namağlup liderliğini sürdürürken maç sonu soyunma odası tünelinin karıştığı ve Lukaku'nun City'li Arteta'ya şişe fırlattığı belirtildi.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure,...
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....