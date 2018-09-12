"Cenk Tosun kusura bakmasın ama en iyisi Burak Yılmaz"

Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi yaşanırken, spor yazarı Mehmet Demirkol konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BURAK YILMAZ FAZLA DUYGUSAL"

Bordo-mavili takımdaki Burak Yılmaz krizini yorumlayan Mehmet Demirkol, "Burak Yılmaz olayın para ile ilgili olmadığını düşünüyor. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Burak Yılmaz'ı istemiyor. Anladığım kadarıyla böyle bir durum var. Burak Yılmaz fazla duygusal, istenmediğini düşündüğü için üzüldü." dedi.

"BURAK YILMAZ, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Mehmet Demirkol, "Burak Yılmaz tarafı, Trabzonspor'un Beşiktaş ile anlaştığını düşünüyor. Neden olmadı bu transfer? Beşiktaş ile Burak Yılmaz, benim duyduğum görüşmemiş bile. Son iki saat kala zaman kalmamış. Burak da kaldı. Burak Yılmaz konusu çözülebilir. Burak Yılmaz'ın kaptanlığı alınmadı, zaten ikinci kaptandı. Değişik bir durum var. Belki iki taraf da oturup konuşabilir. Şu an konuşacak gibi değiller, bence yazık." diye konuştu.

"BURAK YILMAZ, CENK TOSUN'DAN İYİ"

Burak Yılmaz'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Demirkol, "Burak'ın yaşı var, oynaması gerekiyor, oynamazsa bitebilir. Futbolu bırakmasa bile, futbol onu bırakabilir. Burak önemli oyuncu, Türkiye'nin en iyi santrforu. Bundan hiç şüphem yok. Cenk Tosun kusura bakmasın, onu da beğeniyorum. Belki Cenk daha öteye geçecek ama Burak önde." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)