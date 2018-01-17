Beşiktaş’tan rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, ilk basın toplantısını düzenledi.

İşte Cenk Tosun’un açıklamalarından satır başları:

"Hoş geldiniz. İngilizcem çok iyi değil, bunun için kusuruma bakmayın.”

'Come to Beşiktaş' reklam videosunda yer almasına dair

"Videoyu 2 gün önce gördüm. Buraya transfer olmadan önce videoyu çekmiştik."

İngiltere'de oynamak hayalimdi

"Everton tarihiyle çok köklü bir kulüp. Sam Allardyce transferimde büyük rol oynadı ve kulübün beni çok istediğini hissettim. İngiltere'de oynamak her zaman hayalimdi."

Türkiye'den ayrılmak zor oldu mu?

"Orada üç buçuk güzel yıl geçirdim. Teknik direktörüm adeta babam gibiydi. Ama herkesin hayatta hedefleri vardır ve benimki de buraya gelmekti."

Everton’daki hedeflerin ne?

"Asıl hedefim takımı iyi bir yere getirmek ve atabildiğim kadar gol atmak. Takımımla kupalar kazanmak ve bunun bir parçası olmak istiyorum."

"Premie Lig'in temposu çok yüksek. Ama bu tempoda da oynayabilirim. İlk maçımın daha iyi sonuçlanmasını isterdim. Goodison Park'ta taraftarlarımız önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Oyuncu olarak karakterim İngiltere'ye çok uygun. Türk futbolunda da buraya gelip iyi işler yapan örnekler var, Emre Belözoğlu (Newcastle) ve Tugay Kerimoğlu (Blackburn) gibi."

Theo Walcott açıklaması

"Theo Walcott harika bir oyuncu, bunu kanıtladı. Hızlı, iyi ortalar yapıyor. Bizim için büyük bir transfer olur. Şu anda takımımızda çok yetenekli oyuncularımız var ve o da transfer edilirse, gerçekten katkı sağlayacaktır. Onunla iyi anlaşırım."

Teklif yapan başka Premier Lig ekibi var mıydı?

"Benimle ilgilenen başka bir kulüp daha vardı ancak şimdi ismini burada söylemek istemiyorum. Beni ciddi anlamda isteyen ilk kulüp Everton'dı ve ben de ciddi anlamda buraya gelmek istiyordum."

"Belki klişe gibi gelebilir ama burada herkes bana gerçekten yardımcı oldu. Özellikle de Rooney. Sigursson ve Jagielka da evimde gibi hissetmem için uğraştı."