Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'da gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Albayrak, Cenk Tosun'un Everton'a adapte olacağını belirtirken kendisiyle görüştüklerini de açıkladı.

Albayrak'ın sözleri şöyle:

"Negredo çok iyi adapte oldu. Hem hoca olarak hem de yönetim olarak kendisinden mutluyuz. Cenk Tosun bizim evladımız. Bizim başımızın üzerinde yeri var. Cenk Tosun ile görüşüyoruz. Yarın geliyorum dese uçak yollarız. 'Kapımız açık' demek kolay. Bunu diyerek futbolcuya iyilik yapılmaz. Kolay bir süreç değil, toparlayacaktır.”