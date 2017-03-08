Cenk Tosun devlerin listesinde!

Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen ESM Altın Ayakkabı Ödülü’nde kıyasıya rekabet sürüyor.

European Sports Media tarafından her yıl Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen ESM Altın Ayakkabı Ödülü’nde kıyasıya rekabet sürüyor.

Uzun süre Borussia Dortmund’un Gabonlu forveti Aubameyang’ın lider götürdüğü sıralamada, geçtiğimiz hafta Edin Dzeko birinci sıraya yükselmişti.

Bu hafta ise Katalan devi Barcelona’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, La Liga’da attığı 23 golle liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş’ın 16 gollü yıldızı Cenk Tosun da 24 puanla listeye 43. sıradan dahil oldu.