Cenk Tosun, Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünde izledi
Premier Lig'de dün Stoke City'i tek başına yıkan Cenk Tosun, Beşiktaş'a desteklemek üzere Başakşehir maçına geldi.
Premier Lig'de 3 maçta 4 gol atarak hem Everton'u taşıyan hem de ilk 11'deki yerini garantileyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a desteklemek için uçakla İstanbul'a geldi.
Beşiktaş formasıyla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran milli futbolcu, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir mücadelesinin son yarım saatini, Fatih Terim Stadı'nda izledi.
İlk yorumu siz yapın!