Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.
Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.

Cenk Gönenin yeni adresi şaşırttı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Eskişehirspor'un da transfer gündeminde olan Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

Malaga forması giyen Cenk ile Eskişehirspor da ilgileniyordu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Malaga'ya 200 bin euro'ya transfer olan Cenk, İspanyol ekibi ile resmi maçta oynama fırsatı bulamadı. Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştiri oklarını hedefi olmuştu.

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da

Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da

FIFA'den büyük rest:

FIFA'den büyük rest: "Parasını ödemezseniz küme düşürürüz"


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Cenk Gönenin yeni adresi şaşırttı

Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.
Bursaspordan 2. Lige transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Manchester Unitedın eski yıldızı Adana Demirsporda

Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da

Adana Demirspor eski Manchester Unitedlı yıldız Anderson'u transfer etti.
FIFAden büyük rest: Parasını ödemezseniz küme düşürürüz

FIFA'den büyük rest: "Parasını ödemezseniz küme düşürürüz"

Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Grandmedical Manisaspor, eski oyuncusu Ariza Makukula'ya olan borcu yüzünden iyice köşeye sıkıştı.
Altınordu, Fenerbahçenin yıldızını istiyor: Bize verin

Altınordu, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor: "Bize verin"

Altınordu kulübü, Salih Uçan için girişimlerde bulunmaya başladı.
Yılmaz Vural bombası

Yılmaz Vural bombası

Düşme potasına giriş yapan Eskişehirspor, iddialara göre gündemine Yılmaz Vural'ı aldı.
Maçtan sonra 4 futbolcuyu hastanelik ettiler!

Maçtan sonra 4 futbolcuyu hastanelik ettiler!

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı.
Neymardan Boluspora büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.
Kulübe büyük rest: Ya o, ya ben

Kulübe büyük rest: "Ya o, ya ben"

Eskişehirspor'da yaşanan Erkan Zengin ayrılığının ardında müthiş bir rest olayının olduğu ortaya çıktı.
Derbi öncesi tesisleri bastılar!

Derbi öncesi tesisleri bastılar!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 puanı ödenmeyen borçları nedeniyle silinen ve 5 puanla düşme hattında son sırada yer alan Karşıyaka'da pazar günü oynanacak Altay derbisi öncesi bir grup taraftar, gece yarısı tesisleri bastı.
Fatih Terimin eski prensi TFF 1. Ligi sallıyor!

Fatih Terim'in eski prensi TFF 1. Lig'i sallıyor!

İsmini ilk kez Galatasaray'da duyduğumuz Okan Derici bir türlü istenilen performansı sergileyemeyince 2. Lig'e kadar düşmüştü. 24...
Yerli Messi pes etmemiş!

'Yerli Messi' pes etmemiş!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor’un futbolcusu Muhammed Demirci, Beşiktaş’ta başlayan kariyerinde yaşadığı...
Yılmaz Vuralın yeni takımı belli oldu

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

Okan Buruk’tan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlara geçen Göztepe, Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, resmi imzaların...
Yılmaz Vuralın yeni takımı belli oluyor!

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oluyor!

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın yeni takımı yakın zamanda netlik kazanacak. Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ve...
Mustafa Denizliden Erkan Zengin açıklaması

Mustafa Denizli'den Erkan Zengin açıklaması

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Denizli, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı....
Mustafa Denizli tarih verdi

Mustafa Denizli tarih verdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Boluspor karşılaşmasında geçen haftaki oyun çizgisinin gerisinde olduklarını söyledi....