Cenk Gönenin yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Eskişehirspor'un da transfer gündeminde olan Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

Malaga forması giyen Cenk ile Eskişehirspor da ilgileniyordu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Malaga'ya 200 bin euro'ya transfer olan Cenk, İspanyol ekibi ile resmi maçta oynama fırsatı bulamadı. Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştiri oklarını hedefi olmuştu.

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