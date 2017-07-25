Cenk Ergün transferi bitirmek için Ankaraya gitti

Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün Osmanlısporlu N'Diaye'nin transferi için Ankara'ya gitti.

Galatasaray, transferde rotayı Imbula’dan Fernando’ya çevirdi. Teknik direktör Igor Tudor’un ısrarla istediği Imbula için Stoke City izin vermedi. İngiliz kulübü, “Imbula’ya büyük bir bonservis yatırımı yaptık. Onu Premier Lig’den başka bir lige” diyerek, sarı kırmızılılara “Hayır” dedi.

Galatasaray Sportif Dikektörü Cenk Ergün de bunun üzerine Fernando için Manchester City Kulübü ile masaya oturdu. City ise pazarlıkta kapıyı 10 milyon Euro’dan açtı.

2.8 MİLYON GARANTİ ÜCRET

City ile anlaşmaya varılması halinde Fernando da sarı kırmızılı kulübe gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray ve City’nin bu hafta içinde el sıkışması bekleniyor.

CENK ERGÜN ANKARA'YA GİTTİ

Fernando için temaslarını sıklaştıran Galatasaray, Imbula olmayınca Ndiaye için de ilk somut adımı attı.

Galatasaray Kulübü, Osmanlıspor'a, 27 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Orta saha bölgesinde Galatasaray'ın radarında yer alan Ndiaye için Başkent ekibine teklifini sunan Galatasaray'da bugün kritik bir görüşme de yapılacak.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün sabah saatlerinde Osmanlısporlu N'Diaye'nin transferi için Ankara'ya gitti