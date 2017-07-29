Cenk Ergün açıkladı: "Arda Turan ve Hatem Ben Arfa..."

Galatasaray Sportik Direktörü Cenk Ergün, merakla beklenen transfer açıklamasını yaptı. Ergün, Feghouli ve Fernando'nun kampa katılacağını açıklarken; Arda Turan, Ben Arfa, Mircea Lucescu ve Fellaini ile ilgili de önemli bilgiler verdi.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Avusturya kampında gazetecilerle yaptığı sohbette transfer müjdesi verdi. Ergün, yolu gözlenen West Ham'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için espriyle karışık "Odası hazır" açıklaması yaptı. Ergün, transferde son dakika gelişmelerini de aktarırken; Mircea Lucescu, Arda Turan, Fellaini ve Ben Arfa ile ilgili önemli sözler sarfetti.

Cenk Ergün'ün açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"West Ham takımı da burada kamp yaptı. Feghouli’nin odası hazır. Roma’dan Arsenal’e çok iyi takımlar burada kamp yaptı. 5 Ağustos’ta Herta Berlin ile oynayacağız. Bütün izinler alındı."

“Gomis’i biz olmasaydık, başkası alacaktı”

Aldıkları 4 oyuncunun da istedikleri oyuncular olduğunu söyleyen Cenk Ergün, “Gomis kendi pozisyonunda tekti. Ciddi bir santrfora ihtiyacımız vardı. Biz almazsak başkası alacaktı. Roma, Juventus, Inter, Monaco, PSG, gibi takımlar zaten devrede olunca rakiplerimiz artı. Para herkes de var. Transfer etmek kolay değil. Artık bütün Avrupa takımları da aynı parayı veriyor. Galatasaray olmamızı ön plana çıkartıyoruz. Eskiden parayla çıkıyorduk yolu, artık Galatasaray markasıyla transferi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ndiaye ile görüşme halindeyiz”

Fernando ve Feghouli’den sonra da transfere devam edeceklerini vurgulayan Cenk Ergün, Osmanlıspor’da oynayan orta sahası oyuncusu Ndiaye ile görüşme halinde olduklarını ve 8 numara aradıklarını belirtti.

“Öncelikli hedefimiz şampiyonluk”

Takımdaki değişimler hakkında da konuşan Ergün, “Projemiz mümkün olduğunca yeni bir takım olup, elimizdeki arkadaşlarla harmanlayıp yola devam edeceğiz. Aldıklarımız isimlerin bazıları yaşlı olabilir ama dengeyi sağlayacağız. Öncelikli hedefimiz şampiyonluk” dedi.

“Denayer dosyası kapanmadı”

Teknik Direktör Igor Tudor’un eleştirilebilir olduğunu ifade eden Cenk Ergün, “Biz bu eleştirilerden düzgün şekilde yola çıkıp düzgün bir şekilde gideceğiz” şeklinde konuştu. Geçmiş dönemde Manchester City’de oynayan defans oyuncusu Denayer ile ilgilendiklerini doğrulayan Ergün, “Denayer dosyası kapanmadı. Zaten takımdan gitmek istiyor” açıklamasını yaptı.

“Takımdan gidecek oyuncular olacak”

Yapacakları transferlerin mevkilerini açıklayan Sportif Direktör Ergün, “Sol bek, stoper, 8 numara ve forvet hattı için girişimlerimiz var” dedi. Ergün, Tudor’un bu sene 4’lü savunma yapacağını da açıkladı. Cenk Ergün, takımdan gidecek futbolcuların olacağını da söyledi.

“Volkan Şen’i yönetime ilettik”

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh eden milli futbolcu Volkan Şen ile ilgilendiklerini de açıklayan Ergün, “Serbest bir oyuncu. Beklentilerini aldık ve gereken yerler ile paylaştık. Volkan'ın durumunu ilettik ama karar yönetimde. Bu şartlarda yerli oyuncu transferi pek mümkün gözükmüyor” diye konuştu.

“Sinan gitmek istiyor”

Sinan Gümüş’ün takımdan gitmek istediğini ifade eden Cenk Ergün, “Kalmasını istiyoruz. Ama kendisi gitmek istiyor. Belli şartlar oluşursa önünde durmayacağız. Biz bir ramak belirledik” dedi.

“Transferde sürpriz var”

Transferde sürpriz bir şeyin olacağını açıklayan Ergün, “Güzel bir sürpriz. Ben Arfa ve Fellaini için girişimlerimiz oldu. Ben Arfa kalmak istiyordu. Kuvvetle muhtemel gidecek takımından. Şu an bizim için radarda. Feghouli ve Fernando ise inşallah kampa gelecekler. Fernando ile imza aşamasına geldik” değerlendirmesini yaptı.

“Arda için girişimimiz yok”

Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’ın sarı-kırmızılılara transfer olacak haberlerini de değerlendiren Ergün, “Arda başımızın tacı ama kendisi için girişimimiz yok. Arda söylediği gibi Mutlaka Galatasaray formasını giyecek. Ama ne zaman bilmiyoruz. Yeter ki, ben buraya geleceğim desin. O bizim kanımız, canımız” dedi.

"Lucescu'nun yönetici olarak atanması Tudor'u ilgilendirmez"

Lucescu ile ilgili gelişmeleri yönetimin açıklayacağını söyleyen Ergün, “Yönetimsel bir karar. Yönetim hangi kararı alırsa bizim görevimiz onu en iyi şekilde uygulayabilmek. Yönetim kurulu bir karar verir, Tudor da buna uyar. Tudor'un bizimle amacı, takımı kurup şampiyon olmak. Lucescu'nun yönetici olarak atanması Tudor'u ilgilendirmez” diye konuştu.

"Mariano ligin en iyi sağ beki"

Yeni transferleri Mariano’nun ligin en iyi sağ beki olduğunu ifade eden Cenk Ergün, “Santrforumuz Gomis. Aslan gibi biri ve karakteri 10 numara ve büyük oyuncu. Belhanda, bana Fenerbahçe geçen yıl Beşiktaş geldi ama bana neden Galatasaray gelmiyor diye düşünüyordum dedi. Bonservisi tartışılabilir. 10 numara alıyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

"Sneijder kendisi gitmek istedi"

Takımdan ayrılan Hollandalı futbolcuları Wesley Sneijder’in kendi gitmek istediğini söyleyen Ergün, “Bu karşılıklı alınan bir karar. Alanyaspor maçını oynadık. O maçtan döndükten sonra Sneijder'in menajeri, ‘Artık biz gidelim. Olmuyor, başka hedeflerimiz var, olmuyor’ dedi” şeklinde konuştu.

"Galatasaray, o 20 milyon Euro ile zengin de olmaz, fakir de kalmaz"

Sneijder’in Türkiye’de oynaması halinde 20 milyon Euro tazminat maddesi konusunda da konuşan Ergün, “Melo nasıl gitmek istedi ve gitti. Sneijder da böyle idi. Bu karar karşılıklı alındı. Kontratını yırttık, iki tarafta birbirine bedel ödemedi. Galatasaray için Sneijder önemli figür. Ne ben ne başkası Sneijder'ı başka takım forması ile görmek istemez. Galatasaray o 20 milyon Euro ile zengin de olmaz fakir de kalmaz. Biz Sneijder'i başka takımda görmek istemiyoruz. Zaten o da başka takımda oynamak istemiyor” dedi.

“Belhanda ‘Galatasaray neden gelip beni almadı diye düşünüyordum’ dedi”

Belhanda’nın transfer süreci için ise Cenk Ergün, “Belhanda, görüşürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş geldi bana dedi. İçimden Galatasaray Türkiye'deki en büyük takım Galatasaray neden gelip beni almadı diye düşünüyordum dedi. Görüşmede zorlanmadı” ifadelerini kullandı.

Yasin Öztekin’in sözleşmesini düzeltmek istediğini belirten Ergün, “2 senedir istedi. Ama kulübün içinde bulunduğu durum ve son iki senede ligi bitirdiğimiz durum zam yapmanın önüne geçiyor” diye konuştu.