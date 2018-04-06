Cengizden bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Cengiz'den bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Sakatlığı nedeniyle Roma'da son 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder'in Lazio ile oynanacak derbi maçında sahalara döneceği açıklandı.

Cengizden bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

İtalya Serie A takımlarından Roma'da oynayan Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sakatlığı nedeniyle takımının son iki maçını kaçıran Cengiz, Roma derbisinde kadrodaki yerini alacak.

Cengiz Ünder'in 15 Nisan'da oynanacak Roma - Lazio derbisinde sahalara döneceği açıklandı.

2 MAÇ DAHA YOK

Genç yıldızın Serie A'da oynanacak Fiorentina ve Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da yerini alamayacağı belirtildi.

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

İşte Astori'nin ölüm nedeni

İşte Astori'nin ölüm nedeni

İmparator Cengiz

İmparator Cengiz


 

Sporx

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Cengizden bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Cengiz'den bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Sakatlığı nedeniyle Roma'da son 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder'in Lazio ile oynanacak derbi maçında sahalara döneceği açıklandı.
Cengiz Ünderden kötü haber geldi

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

İtalyan basını, sakatlığı süren milli futbolcu Cengiz Ünder'in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Roma maçında yer alamayacağını yazdı.
İşte Astorinin ölüm nedeni

İşte Astori'nin ölüm nedeni

Fiorentina takımı kaptanı Davide Astori’nin uykusunda hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Futbol camiası şokta! Otelde ölü bulundu

Futbol camiası şokta! Otelde ölü bulundu

İtalyan Fiorentina takımının kaptanı futbolcu Davide Astori otelde ölü bulundu.
İtalya Cengiz Ünderi konuşuyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

Roma formasıyla Benevento karşısında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder, İtalya'da manşetleri süsledi.
Cengiz Ünder Çizmede gündemden düşmüyor

Cengiz Ünder Çizme'de gündemden düşmüyor

Roma forması giyen Cengiz Ünder için, İtalya'nın önde gelen 3 gazetecisinden övgü dolu sözler geldi.
İtalya Cengiz Ünderi konuşuyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Roma'ya galibiyeti getiren golü atması, İtalya'da büyük yankı yarattı.
İşte Cengiz Ünderin yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
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